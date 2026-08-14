Así quedó Indonesia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7: impactantes imágenes

El terremoto que sacudió Indonesia durante la madrugada de este sábado, 15 de agosto, dejó escenas de evacuaciones, daños en construcciones y momentos de angustia en la zona de Flores. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,7.

Terremoto de magnitud 7,7 sacude Indonesia; esto dice el reporte

Las primeras imágenes difundidas desde la región muestran el impacto de la fuerte sacudida y a habitantes desplazándose hacia lugares considerados más seguros.

Edificios afectados tras la fuerte sacudida

Entre las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se ven varias construcciones con daños y sectores donde los residentes abandonaron sus viviendas. Reportes posteriores también señalaron afectaciones en edificaciones públicas.

En Maumere, por ejemplo, parte de la sala de espera del puerto sufrió un colapso, mientras que en el seminario de Ritapiret se desprendieron elementos de la estructura durante una misa. Un sacerdote resultó herido en este último hecho.

También fueron difundidos videos de personas dentro de establecimientos soportando el momento mientras se protegían con sillas de posibles desprendimientos del techo.

Tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa norte de Flores en #Indonesia, se han registrado tres réplicas de 5,9, 5,6 y 6,1, según el USGS.



La agencia meteorológica indonesia (BMKG) mantiene activa la alerta temprana de tsunami y pide a la población alejarse de… pic.twitter.com/ar1bHxUMZ5 — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 15, 2026

El USGS advierte sobre posibles daños

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que “es posible que se produzcan algunas víctimas y daños”, aunque señaló que el impacto debería mantenerse relativamente localizado.

El USGS mantiene la posibilidad de daños mientras continúa la evaluación en Indonesia. Foto: AFP

El organismo calculó además que cerca de 1,5 millones de personas estuvieron expuestas a movimientos fuertes o severos, con intensidades que llegaron hasta el nivel VIII en la escala utilizada para describir cómo se siente un terremoto y sus posibles efectos.

Aldeanos huyen de sus hogares en busca de seguridad tras un terremoto en la aldea de Talibura, Sikka, Nusa Tenggara Oriental, el 15 de agosto de 2026. Foto: AFP

Por ahora, las imágenes permiten dimensionar la fuerza de la sacudida, mientras continúa la evaluación de las zonas afectadas.

Podrían presentarse nuevas sacudidas

El terremoto también dejó preocupación por la posibilidad de nuevos movimientos. El USGS advirtió que “podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes temblores”.

Las réplicas son movimientos que pueden aparecer después de un terremoto principal y, en algunos casos, también pueden sentirse con intensidad.

El fuerte sismo podría ser seguido por réplicas capaces de generar nuevas sacudidas. Foto: AFP

Indonesia permanece bajo vigilancia mientras avanzan las evaluaciones sobre los daños y las autoridades verifican las condiciones de las comunidades cercanas al epicentro.