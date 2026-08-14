Así quedó Indonesia tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7: impactantes imágenes

El terremoto que sacudió Indonesia durante la madrugada de este sábado, 15 de agosto, dejó escenas de evacuaciones, daños en construcciones y momentos de angustia en la zona de Flores. El movimiento alcanzó una magnitud de 7,7.
Las primeras imágenes difundidas desde la región muestran el impacto de la fuerte sacudida y a habitantes desplazándose hacia lugares considerados más seguros.
Edificios afectados tras la fuerte sacudida
Entre las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se ven varias construcciones con daños y sectores donde los residentes abandonaron sus viviendas. Reportes posteriores también señalaron afectaciones en edificaciones públicas.
Tras un terremoto de magnitud 7,7 que desencadenó una alerta de tsunami en Indonesia, con epicentro en la isla de Flores, se reportan daños en varias infraestructuras. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ZBXPtVFRAD— Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026
En Maumere, por ejemplo, parte de la sala de espera del puerto sufrió un colapso, mientras que en el seminario de Ritapiret se desprendieron elementos de la estructura durante una misa. Un sacerdote resultó herido en este último hecho.
🇮🇩 TERREMOTO EN INDONESIA: pic.twitter.com/Y0djTWTFFX— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 14, 2026
Primeras imágenes de edificios destruidos y de la angustia de las personas en Indonesia tras el terremoto de magnitud 7,7. Las autoridades piden evacuar de inmediato hacia terrenos más elevados. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/Ii3iRnBwnO— Revista Semana (@RevistaSemana) August 15, 2026
También fueron difundidos videos de personas dentro de establecimientos soportando el momento mientras se protegían con sillas de posibles desprendimientos del techo.
Tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió la costa norte de Flores en #Indonesia, se han registrado tres réplicas de 5,9, 5,6 y 6,1, según el USGS.— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 15, 2026
La agencia meteorológica indonesia (BMKG) mantiene activa la alerta temprana de tsunami y pide a la población alejarse de… pic.twitter.com/ar1bHxUMZ5
El USGS advierte sobre posibles daños
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estimó que “es posible que se produzcan algunas víctimas y daños”, aunque señaló que el impacto debería mantenerse relativamente localizado.
El organismo calculó además que cerca de 1,5 millones de personas estuvieron expuestas a movimientos fuertes o severos, con intensidades que llegaron hasta el nivel VIII en la escala utilizada para describir cómo se siente un terremoto y sus posibles efectos.
Por ahora, las imágenes permiten dimensionar la fuerza de la sacudida, mientras continúa la evaluación de las zonas afectadas.
Podrían presentarse nuevas sacudidas
El terremoto también dejó preocupación por la posibilidad de nuevos movimientos. El USGS advirtió que “podrían producirse réplicas, algunas potencialmente con fuertes temblores”.
Las réplicas son movimientos que pueden aparecer después de un terremoto principal y, en algunos casos, también pueden sentirse con intensidad.
Indonesia permanece bajo vigilancia mientras avanzan las evaluaciones sobre los daños y las autoridades verifican las condiciones de las comunidades cercanas al epicentro.