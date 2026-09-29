¿Trump perderá las elecciones de medio término? Así están las encuestas a menos de un mes

A poco más de un mes de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta uno de los momentos políticos más complejos de su segundo mandato y de toda su carrera política. Las encuestas muestran un deterioro sostenido de su imagen pública en medio de un gobierno lleno de polémicas.

En contraste con la golpeada imagen del presidente republicano, los demócratas aparecen con ventaja en la intención de voto para el Congreso y aspiran a recuperar el control de la Cámara de Representantes e incluso disputar el Senado, algo que parecía más que improbable apenas hace algunos meses, esto según las encuestas de Reuters/Ipsos y Economist/YouGov.

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El dato que más se repite en los sondeos es el deterioro de la imagen del mandatario. Una encuesta de Reuters/Ipsos divulgada este mes ubicó la aprobación de Trump en 32 %, el nivel más bajo de su carrera política, incluyendo sus dos periodos presidenciales, mientras que el 65 % de los encuestados desaprueba su gestión.

Donald Trump. Foto: Clodagh Kilcoyne/PA via AP

Otros agregadores de encuestas muestran cifras similares. El promedio de Pollfinity, basado en sondeos recientes de Reuters/Ipsos y Economist/YouGov, sitúa la aprobación de Trump en 38 % frente a una desaprobación de 60,4 %. Según Reuters/Ipsos, apenas 17 % aprueba su manejo del costo de vida, mientras que 34 % respalda su gestión del conflicto con Irán.

La otra medición observada con atención es la llamada ‘generic ballot’, que pregunta a los votantes por cuál partido votarían para la Cámara de Representantes sin mencionar candidatos específicos. En este indicador, varias encuestas nacionales muestran una ventaja para los demócratas.

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El promedio de RealClearPolitics ubica a los demócratas con 50,6 % frente a 41,9 % de los republicanos, una diferencia de 8,7 puntos. La encuesta de Reuters/Ipsos encontró una ventaja de ocho puntos para los demócratas entre los votantes consultados.

Donald Trump enfrentaría una dura derrota en las elecciones de noviembre. Foto: AP Photo/Jacquelyn Martin

Pero las otras encuestas no son más amigables para el partido del presidente Trump. Un sondeo de Economist/YouGov registró una diferencia aún mayor, con una ventaja de 14 puntos para los candidatos demócratas.

Aunque Morning Consult, que realiza uno de los seguimientos más amplios del país, encontró una ventaja más moderada: 49 % para los demócratas frente a 43 % para los republicanos entre votantes probables. Por su parte, Emerson College Polling reportó una diferencia de 11 puntos, con 53 % para los demócratas y 42 % para los republicanos.

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Otro indicador que preocupa a los estrategas republicanos es el comportamiento de los independientes. Diversos sondeos recientes muestran que este grupo se inclina actualmente hacia los candidatos demócratas para el Congreso.