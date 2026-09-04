Una jueza vuelve a frenar a Trump en su intento de restringir el voto por correo

Una jueza federal de Estados Unidos extendió este viernes, 4 de septiembre, el bloqueo a la orden emitida por el Gobierno del presidente Donald Trump que buscaba limitar el voto por correo en las próximas elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en noviembre.

Votó por Donald Trump y el ICE terminó arrestando a la niñera de su familia: esta fue su inesperada reacción

La orden judicial preliminar, emitida por la jueza federal de distrito Indira Talwani, reemplaza una medida cautelar dictada por ella misma para frenar el plan del Servicio Postal de Estados Unidos.

Dicha política buscaba restringir el acceso al voto por correo mediante nuevas regulaciones, un sistema criticado durante los últimos años como “fraudulento” por la administración Trump.

🚨 Judge Indira Talwani has issued a preliminary injunction blocking key parts of USPS’s new mail-ballot rules for the 2026 midterms, replacing the Temporary Restraining Order the Trump administration is currently asking the Supreme Court to lift. pic.twitter.com/NilAahuUQT — SCOTUS Wire (@scotus_wire) September 4, 2026

En su decisión, la jueza ha afirmado que las normas recogidas por el Servicio Postal probablemente sean inconstitucionales y que las dificultades de los estados para implementar estas regulaciones a un par de meses de las elecciones de noviembre “prácticamente garantizan una privación significativa del derecho al voto para los electores elegibles”.

Talwani también ha subrayado que el Servicio Postal probablemente excedió su autoridad al seguir adelante con los nuevos requisitos porque “la Constitución reserva la regulación electoral al Congreso y a los Estados”.

Crisis de popularidad de Donald Trump: su aprobación cae a su peor nivel en ambos mandatos

(Esto) “entra en conflicto con el marco legal del Congreso y es inconstitucional en la medida en que se inmiscuye no solo en las facultades del Congreso en virtud de la Cláusula Electoral, sino también en las facultades que corresponden a los Estados”, aseveró la jueza.

La administración Trump, que ya había solicitado al Tribunal Supremo la suspensión de la medida cautelar anterior, ha anunciado que recurrirá el último fallo ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos.

Un trabajador electoral deposita una boleta de voto por correo en un contenedor seguro en la oficina del Supervisor de Elecciones del condado de Miami-Dade, durante las elecciones primarias de Florida en Doral, Florida, el martes 18 de agosto de 2026. (Foto AP/Lynne Sladky) Foto: AP Photo/Lynne Sladky

No obstante, el Ejecutivo estadounidense se queda sin tiempo para llevar a cabo este cambio, ya que Carolina del Norte y varios estados han comenzado este viernes con el envío de sus primeras papeletas por correo y se prevé que el resto se sumen en los próximos días.

Trump firmó la orden ejecutiva en marzo al asegurar sin evidencias que es vulnerable al fraude. Sin embargo, en varias ocasiones ha votado de esta forma, como el mes pasado cuando votó por correo en las primarias republicanas en Florida.