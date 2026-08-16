Votó por Donald Trump y el ICE terminó arrestando a la niñera de su familia: esta fue su inesperada reacción

Una mujer de Texas que votó por el presidente Donald Trump en las elecciones de 2024 se pronunció después de que su cuidadora fuera arrestada por el ICE: “No creo que esto sea realmente por lo que voté”, dijo.

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Joyce Basele, de 64 años y residente en Houston, Texas, fue detenida por el ICE el 18 de junio después de presentarse a una cita de inmigración, según su empleadora, Maureen Mendrek-Laske, ingeniera y madre de cuatro hijos.

Basele también enfrenta multas civiles por inmigración de 1,8 millones de dólares. Según su abogada, Leslie Giron Kirby, ingresó a Estados Unidos con una visa de visitante en 1995 junto a su esposo antes de regresar a Kenia.

Joyce Basele Foto: GoFundMe

La mujer volvió a ingresar con una visa R2 en septiembre de 2005, como dependiente de la visa de trabajo religioso R1 de su esposo, según declaró Kirby a Newsweek.

“Es difícil conciliar el hecho de que el gobierno supervisara la presencia continua de una persona durante 14 años con la afirmación de que ella se negó ‘deliberadamente’ a marcharse”, dijo Kirby.

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De acuerdo con lo señalado por su abogado, durante los últimos 14 años ha cumplido de manera constante con todas sus citas de inmigración, a las que nunca ha dejado de acudir.

Tras su divorcio, Basele vio comprometida su situación migratoria y terminó recibiendo una orden definitiva de expulsión. El fallo fue emitido el 22 de junio de 2011, mientras que la apelación presentada ante la Junta de Apelaciones de Inmigración fue rechazada el 20 de junio de 2012.

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Joyce Basele n’est pas une criminelle. Elle n’est pas une menace. Elle n’est pas une « envahisseuse » sortie tout droit des discours de campagne. C’est une mère kényane de 64 ans, aide-soignante… pic.twitter.com/lYw641tKMJ — Claire Langoulant - Royaliste Légitimiste (@ClaireRoya14724) August 1, 2026

En agosto de 2012, las autoridades establecieron una orden de supervisión que le permitió continuar en el país, siempre bajo controles migratorios periódicos y con un permiso de trabajo vigente.

“No creo que esto sea realmente por lo que voté si mi voto fue a favor de la reforma migratoria”, declaró Mendrek-Laske a Newsweek. “Pensaba que nuestro objetivo eran los delincuentes”, aclaró.

Newsweek tuvo acceso a una copia de la Notificación de Infracción y Orden emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 15 de julio de 2026, mediante la cual se establecen sanciones civiles contra Basele por una millonaria suma de dinero.

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El documento señala que ella “incumplió o se negó deliberadamente a abandonar los Estados Unidos de conformidad con la orden”.