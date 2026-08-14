La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tachó de “injerencia” este viernes el retiro de visas de Estados Unidos a políticos mexicanos, entre ellos el hijo de su antecesor, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

Andrés Manuel López Beltrán, quien hasta mayo fue el número dos del partido oficialista Morena, divulgó el jueves por la noche una carta dirigida al presidente Donald Trump en la que reclama por la revocación de su visado.

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“No me causa ningún problema el no visitar Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza”, escribió.

López Beltrán fue hasta mayo pasado el número dos del partido oficialista Morena y ahora busca ser diputado federal por el estado de Tabasco en las elecciones intermedias de 2027.

El hijo del exmandatario acusó a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y a su subsecretario, Christopher Landau, de haber “ordenado” retirarle la visa sin que exista, asegura, prueba alguna que justifique esta medida en su contra.

Andrés Manuel López Beltrán y Donald Trump aparecen en una imagen compuesta, en medio de la controversia por el retiro de la visa al político mexicano. Foto: Composición Semana/ Andrés Manuel López Beltrán redes sociales X @ZuritaCarpio/Getty Images

“¿Está usted enterado de lo que le estoy exponiendo?”, preguntó López Beltrán a Trump, al que incluso recomendó destituir a Rubio y a Landau por estar “llenos de resentimientos y de actitudes sectarias”, según la carta del hijo del exmandatario.

Sin referirse a ese caso en concreto, la presidenta afirmó en su rueda de prensa matutina que esas revocaciones respondían a “una búsqueda de interferir” y tenían “un sentido político, desgraciadamente”. Interrogada posteriormente sobre la carta de López Beltrán, la presidenta señaló que el político “tiene el derecho de escribir lo que él decida”.

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Aliada del expresidente López Obrador, Sheinbaum insistió en que “no tiene por qué haber injerencia de ningún país” en los asuntos de México; se colabora, se coordina, pero de igual a igual”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AFP

En la misiva, López Beltrán aseguró que no hay pruebas que lo liguen con “algún acto inmoral o delictivo” y atribuyó el retiro de la visa a una “enfermiza fobia conservadora” contra el partido oficialista Morena, fundado por su padre y que gobierna México desde 2018.

Sobre la denuncia, un vocero de la embajada estadounidense dijo a la AFP que “los expedientes de visados son confidenciales según la legislación estadounidense” y no se pueden detallar los casos individuales.

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Desde 2025, EE. UU. les ha retirado la visa a varios políticos mexicanos, entre ellos alcaldes y gobernadores. Medios locales han señalado la probable relación de esos funcionarios con el crimen organizado. Desde que asumió la presidencia en 2025, Trump ha endurecido las medidas para ingresar al país.

Con información de AFP.