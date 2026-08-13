País de Latinoamérica ordena la expulsión de nueve diplomáticos cubanos

El Gobierno de República Dominicana anunció este jueves, 13 de agosto, la expulsión de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, quienes tendrán un plazo de siete días para abandonar el país centroamericano.

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“El Gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de nueve miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de siete días para tales fines”, dijo el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

La cartera diplomática enmarcó la medida en sus “facultades”, en virtud del Derecho Internacional y la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien no ha precisado ninguna causa o motivo para adoptarla.

📌COMUNICADO



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“El Gobierno dominicano (…) seguirá conduciendo este asunto con la debida discreción y por los canales diplomáticos establecidos, en interés de preservar las relaciones entre ambos países”, agregó.

La decisión de Santo Domingo ha sido rechazada “en los términos más enérgicos” por las autoridades cubanas, quienes han subrayado que “no existe motivo alguno” que justifique la medida más allá de, han considerado, “el sometimiento del Gobierno de República Dominicana a las presiones del Gobierno estadounidense”.

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Aseverando así que Washington persiste en su “empeño” de “aislar” al país caribeño tratando de “dañar” sus relaciones diplomáticas con los países de la región, La Habana ha anotado que “no es la primera vez” que un Ejecutivo dominicano “se alinea a la política hostil y la escalada agresiva de Estados Unidos” contra Cuba.

Ejemplo de ello, ha agregado la cartera, se vislumbra en la “exclusión de Cuba de la postergada X Cumbre de las Américas y el cambio de voto de República Dominicana sobre la resolución cubana contra el bloqueo en la Asamblea General de la ONU”.

HAVANA, CUBA - OCTOBER 28: Cuba's President Miguel Diaz Canel delivers a speech during the opening session of the 26th Festival International de Ballet in the Gran Teatro Alicia Alonso, October 28, 2018, in Havana, Cuba. The theatre was named after Cuba's prima ballerina Alicia Alonso assoluta whose company became Cuba's national ballet in 1955. Alonso did not show up at the opening session due to health reasons. (Photo by Sven Creutzmann/Mambo photo/Getty Images) Foto: Getty Images

“Con este nuevo acto, las autoridades dominicanas lesionan sensiblemente los vínculos entre los dos gobiernos, pero no podrán lacerar los profundos e históricos nexos existentes entre los pueblos cubano y dominicano, cimentados desde las luchas de ambos países por la independencia hasta nuestros días”, ha recalcado el texto ministerial.

Cabe recordar que Cuba y República Dominicana retomaron en 1996 sus relaciones diplomáticas, rotas desde 1959, bajo la Cuba de Fidel Castro y la dictadura militar de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo.