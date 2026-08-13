EE. UU. publica nueva información sobre la ayuda a Colombia tras el terremoto y emite indicaciones sobre donaciones

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado especificando cómo ha sido la logística de la ayuda enviada hacia Colombia, tras el potente terremoto que azotó al país el pasado lunes 10 de agosto.

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“En respuesta a este terremoto, la administración Trump está movilizando asistencia humanitaria vital a través de socios de confianza”, expresó el comunicado.

El Departamento de Estado aseguró que también ha desplegado un Equipo de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) para coordinar el apoyo de Estados Unidos en colaboración con otros departamentos de ese país, agencias de la ONU, ONG y el Gobierno del presidente colombiano Abelardo De La Espriella.

The Trump Administration continues to stand with the government of President @ABDELAESPRIELLA as they respond to this week’s 7.4 magnitude earthquake in Colombia. We encourage individuals interested in supporting earthquake response efforts to review these best practices on how… — Department of State (@StateDept) August 13, 2026

En la misma línea, Estados Unidos desplegó dos equipos de respaldo técnico para búsqueda y rescate urbano que realizan evaluaciones estructurales, y apoyan las operaciones de búsqueda y rescate de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNRG) de Colombia.

“La administración Trump no tiene mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses. El Departamento de Estado trabaja incansablemente para brindar asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses y sus familias en las zonas afectadas”, señaló el comunicado, donde se especifican los canales de atención para los ciudadanos norteamericanos.

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El Departamento de Estado aseguró que las donaciones económicas a organizaciones de ayuda humanitaria ya establecidas son la forma más eficiente y eficaz de apoyar la respuesta ante desastres.

Según el texto, las contribuciones monetarias permiten a las organizaciones adquirir localmente los suministros que necesitan con urgencia, evitando demoras, altos costos de transporte y problemas aduaneros.

El terremoto en Pereira dejó decenas de damnificados. Foto: Suministradas a SEMANA

Del mismo modo, la entidad gubernamental estadounidense se refirió a la manera correcta de hacer las donaciones.

“Siempre verifique la legitimidad de las organizaciones antes de donar. Existe el riesgo de estafas tras desastres, incluyendo organizaciones benéficas falsas, llamamientos generados por IA y financiación colectiva fraudulenta”, expresó.

El departamento de la Casa Blanca aseveró que la Comisión Federal de Comercio proporciona orientación, al igual que diversas organizaciones que supervisan entidades e instituciones privadas.

El comunicado también habla de la ayuda humanitaria y el desplazamiento de los voluntarios en las zonas más afectadas.

Siguen las labores de búsqueda de personas y animales bajo los escombros tras el terremoto en Colombia. Foto: José Luis Guzmán. El País

“Las oportunidades de ayuda humanitaria en el extranjero para voluntarios sin formación específica son extremadamente limitadas”, dice el Departamento de Estado.

“Las agencias de ayuda humanitaria dan prioridad a los candidatos con conocimientos del idioma local, experiencia técnica y una trayectoria significativa (a menudo de más de 10 años) en campos como la medicina, la logística o la ingeniería”, agregó el texto.