El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, activó, junto a su administración, un protocolo de asistencia técnica y financiera tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 registrado en Colombia el pasado lunes 10 de agosto.

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El Departamento de Estado de los Estados Unidos aprobó la asignación inicial de 15,5 millones de dólares destinada a labores de refugio, alimentación, protección e inspección estructural de edificaciones.

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Para coordinar la atención en el territorio nacional, el gobierno estadounidense envió a los integrantes del Equipo de Respuesta ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés).

Los miembros de este grupo especializado arribaron al país el mismo día del sismo con el fin de realizar las primeras evaluaciones de daños en los frentes de trabajo.

Sobre la comunicación directa entre ambas naciones para atender la crisis, el Departamento de Estado informó que se “mantiene contacto permanente con el presidente colombiano Abelardo de la Espriella para evaluar el impacto del terremoto y coordinar la respuesta institucional”.

Funciones del DART y distribución de la asistencia humanitaria

El equipo DART asume la responsabilidad de consolidar los diagnósticos sobre el terreno y liderar la cooperación técnica con los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Rescatistas de la Defensa Civil liderando los operativos de búsqueda y rescate tras la tragedia. Foto: Defensa Civil

Los funcionarios articulan sus operaciones con las autoridades locales y organizaciones aliadas para determinar los requerimientos prioritarios en las zonas afectadas.

La entrega de la ayuda de 15,5 millones de dólares se ejecuta a través de entidades internacionales como Catholic Relief Services (CRS), la Organización Internacional para las Migraciones y World Vision.

Dentro de esta partida, CRS canaliza 3 millones de dólares de un fondo global previo, lo que permitió iniciar el suministro de insumos de manera inmediata.

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De igual forma, la cooperación incluye la intervención de Miyamoto International y del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. A través de la contribución al Fondo Mancomunado de la OCHA, se dispuso de 200 millones de dólares adicionales para atender las necesidades derivadas del sismo e imprevistos preexistentes en Colombia.

Asistencia consular para ciudadanos estadounidenses

En el ámbito de la protección a sus nacionales, las autoridades consulares implementaron medidas para brindar apoyo a los ciudadanos residentes o visitantes en el país.

The Trump Administration has mobilized an immediate response following the devastating 7.4 magnitude earthquake that struck regions of Colombia on August 10. https://t.co/91CJ4Qapq9 — Department of State (@StateDept) August 12, 2026

El Gobierno estadounidense habilitó el registro mediante el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) en la plataforma step.state.gov para el envío de alertas de seguridad.

Frente a la atención telefónica para los connacionales en la zona del siniestro, la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de los Estados Unidos precisó que está “activo un centro de llamadas en las líneas 888-407-4747 desde territorio estadounidense y +1 202-501-4444 para la atención de solicitudes de asistencia de los ciudadanos en Colombia”.