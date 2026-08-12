Marco Rubio y su esposa destapan detalles inéditos de su relación en explosivo podcast

El secretario de Estado de Estados Unidos llamó la atención al compartir varias revelaciones de carácter personal durante su participación, junto a su esposa, Jeanette Rubio, en The Katie Miller Podcast, espacio que fue emitido este martes a través de distintas plataformas digitales.

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Uno de los momentos más llamativos fue cuando Rubio respondió una pregunta sobre cuál es el secreto para un matrimonio feliz, a lo que el secretario de Estado respondió: “Cumplimiento. Para el esposo.”, haciendo referencia a “hacer caso”.

La esposa del secretario, entre risas, complementó la respuesta y dijo: “diría, sinceramente, que simplemente sean amigos. Es decir, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Y tenemos que dar y recibir. Tiene que haber un intercambio”.

🤣 LMAO! Q: What's your secret to a happy marriage?



MARCO RUBIO: "Compliance. For the husband."



😂@katiemillerpod pic.twitter.com/H6Locvj6KF — Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 11, 2026

Katie Miller, quien dirigía la entrevista, le preguntó a Rubio en otro momento qué le quitaba el sueño, a lo que el funcionario de Trump respondió en broma: “Todo. Especialmente el teléfono de ella” (de su esposa).

En otro punto, la entrevistadora preguntó: ¿En qué punto no estás de acuerdo con Marco?, a lo que la esposa de Rubio respondió: “Oh, Dios mío. Déjeme ver. Veamos. Sobre algunas de las cosas en las que hace hincapié. Creo que...”, dijo la señora Rubio haciendo una pausa.

“¿Como la guerra y la paz, por ejemplo?“ se adelantó Marco Rubio en forma de broma.

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“Todo tiene que estar programado. Verá, no siempre tengo todo programado”, dijo Jeanette sobre lo que le molestaba de su esposo, asegurando que incluso previo a cualquier vuelo el secretario de Estado usualmente dice: “No vamos a llegar a tiempo. No vamos a poder ir”.

En otra anécdota, la esposa de Rubio aseguró que cuando suena el teléfono de su esposo en horas de la madrugada ella lo escucha pero no se levanta.

Katie Miller: What keeps you up at night?



Marco Rubio: Everything. Especially her (his wife's) phone. pic.twitter.com/6kse7qW5Rt — Tabz (@TabzLIVE) August 11, 2026

“Sí, iré a otra habitación. No voy a... pero... y eso no pasa todos los días. No quiero exagerar, pero pasa. Y luego, a veces, la llamada es solo para decirte si puedes bajar a tu teléfono clasificado o lo que sea para que puedas obtener las noticias desde ahí”, dijo el funcionario de la Casa Blanca.

Luego Miller preguntó: “Cuando ocurrió la redada contra Maduro, ¿cómo fue el ambiente previo? ¿Cómo era él? ¿Estaba nervioso? ¿Qué se sentía?" a lo que la esposa del secretario respondió: “Sí, sabía que algo pasaba, simplemente porque él entraba y salía constantemente; no hicimos nada durante las vacaciones. Así que sabía que algo pasaba, pero no sabía exactamente qué era”.

Preguntado por la frecuencia con la que habla con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rubio aseguró que “Todos los días. Varias veces” y que en general el mandatario norteamericano empieza a atender llamadas desde las 6:00 a.m.

KATIE MILLER: What's one thing you disagree with Marco on?



MRS. RUBIO: Just some of the stuff he stresses about.



SECRETARY RUBIO: Like war and peace, for example. pic.twitter.com/A3QJ0XIKD5 — Department of State (@StateDept) August 11, 2026

“Probablemente lo más tarde que recuerdo haber recibido una llamada suya es poco después de las 2, y probablemente lo más temprano es justo después de las 6:00″, dijo Rubio.

La presentadora del podcast, está casada con Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, y ha atraído a una serie de invitados de alto perfil.

Finalmente, Jeanette, la esposa de Rubio, se refirió a los cambios de humor de su esposo cuando algo importante acontece en el mundo.

“Creo que simplemente lo veo más ocupado. Lo veo más al teléfono. Está... está pensando. Pero él... diría que está tranquilo y sereno. Quiero decir, yo... no diría que no lo está, pero...”