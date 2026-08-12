Santa Fe se metió la mano al bolsillo: anunció generosa donación para las víctimas del terremoto

Independiente Santa Fe abrió las puertas de su sede para recibir donaciones de la hinchada para las víctimas del terremoto y también anunció que pondrá parte de la taquilla del partido contra River Plate por Copa Sudamericana.

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El cuadro cardenal debía jugar este miércoles el juego de ida en el Estadio El Campín, pero la Conmebol decidió aplazar dicho compromiso como apoyo a las labores de rescate que se realizan en varias ciudades del país.

Colombia fue azotada por un terremoto de 7.4 grados de magnitud el pasado lunes 10 de agosto y las víctimas mortales ya ascienden a más de 240 personas fallecidas.

Así como la Conmebol aplazó los partidos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores programados en territorio colombiano, la Dimayor también modificó su programación a la espera de novedades en las ciudades más afectadas por la catástrofe.

Imagenes del Municipio de Argelia-Valle del Cauca Foto: Juan Carlos Sierra

Independiente Santa Fe anuncia ayudas económicas

Mientras tanto, varios clubes del fútbol profesional colombiano han gestionado centros de acopio para llevar ayudas a los sitios más necesitados.

Independiente Santa Fe fue un poco más lejos y prometió que donará una parte del dinero que se recolecte por concepto de boletería para el duelo estelar contra River Plate por Copa Sudamericana. Ahora mismo está vendido el 95 % del aforo para dicho compromiso, lo que significa una buena entrada de dinero para el cuadro cardenal.

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“La Familia del León se une por las víctimas del terremoto. En momentos como este, la solidaridad de todos puede marcar la diferencia”, indicó el equipo bogotano en sus redes sociales.

Santa Fe abrió una cuenta bancaria para recibir donaciones económicas de sus hinchas y también puso a disposición la sede principal como centro de acopio para recibir alimentos no perecederos y agua.

En ese mismo comunicado confirmaron que “el León donará un porcentaje de la taquilla del partido ante River Plate para los afectados por el terremoto”.

¿Cuándo jugará Santa Fe vs. River Plate en Bogotá?

El partido de ida entre Santa Fe y River Plate fue reprogramado para el próximo miércoles, 19 de agosto, a las 7:30 de la noche (hora de Colombia). Aunque hubo dudas sobre la sede del partido, la Conmebol confirmó que será en Bogotá como estaba presupuestado.

El duelo de vuelta será una semana después, el 26 de agosto, en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 7:30 de la noche (hora de Colombia).

Lo mismo sucedió con el duelo de Independiente del Valle vs. Deportes Tolima por Copa Libertadores. La ida será el martes 18 de agosto en Ibagué y la vuelta el 25 de agosto en territorio ecuatoriano.