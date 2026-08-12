Dentro del marco del terremoto que se presentó en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026, la Alcaldía Mayor de Cali, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, informó sobre una medida de pico y placa que se regirá en la ciudad desde el 12 al 15 de agosto.

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La restricción de movilidad será aplicada desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., donde se busca regular la movilidad y proteger a la población, mientras a estas horas se siguen realizando operativos de búsqueda para encontrar sobrevivientes que fueron afectados por la magnitud de 7,4. Grados.

En redes sociales, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que la implementación del pico y placa también ayudará a que vehículos y equipos de rescate tendrán mayor facilidad de ingresar a las zonas en donde se encuentran los escombros.

“Hemos decidido implementar un pico y placa estricto durante los próximos días, con excepciones. Esta es una medida necesaria para que nuestros rescatistas puedan moverse con mayor rapidez por la ciudad. Caleños, hoy todos tenemos una tarea: facilitar el rescate y ayudar a salvar todas las vidas que podamos”, comentó el mandatario.

Así funcionará el Pico y Placa en Cali para la semana del 12 al 15 de agosto

La Secretaría de Movilidad ha compartido en redes sociales la manera en la que será regida la restricción de movilidad en Cali, por lo que le hace un llamado a la ciudadanía a programarse con antelación para evitar alguna infracción o sanción económica.

El pico y placa también es aplicado para aquellos vehículos que entran o salen del perímetro urbano. La restricción de movilidad será de la siguiente forma:

Miércoles 12 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 .

no pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Jueves 13 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 .

no pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Viernes 14 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 .

no pueden circular los vehículos con placas terminadas en . Sábado 15 de agosto: no pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

La medida implementada por el distrito informa que esto también aplica para vehículos eléctricos e híbridos, unidades que usualmente quedan exentas de la restricción.

Eso sí, la Alcaldía informó cuáles son aquellos vehículos que sí pueden transitar con normalidad mientras se lleva a cabo el pico y placa; esos son: