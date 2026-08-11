Los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco en cuanto al registro de vehículos nuevos comprueban un hecho histórico en el mercado automotor de Colombia y que demuestra el auge de carros con energía sostenible que se ha presentado durante los últimos años.
Dentro de los últimos reportes compartidos, durante el mes de julio fueron matriculados un total de 14.280 unidades nuevas, lo que equivale a un 49,9 % del total de registros.
En el caso de los vehículos híbridos, estos alcanzaron un nuevo récord histórico durante el último mes, llegando a registrar 9.410 unidades matriculadas, siendo consolidados como una de las tecnologías de mayor adopción dentro de la transición energética del parque automotor de la nación.
Si se llega a juntar lo ocurrido entre los meses de enero y julio, las unidades híbridas han matriculado más de 54.000 vehículos.
Por otro lado, los carros eléctricos también tuvieron un notable incremento; en el pasado mes llegaron a registrar 4.870 unidades nuevas que se encuentran transitando por las calles del país.
Refiriéndose a nivel general, durante lo transcurrido de los primeros 7 meses del año 2026, el total pasa a una cifra de 29.347 vehículos nuevos matriculados.
En el mercado automotor, los tipos de vehículos eléctricos que concentraron las mayores unidades en el sector fueron los SUV y los automóviles. Mientras que en el caso de unidades híbridas, fueron los SUV, los automóviles y las pick-ups.
¿Cuáles fueron los modelos más vendidos para los carros eléctricos e híbridos?
Ante lo compartido por la ANDI y Fenalco, se informó cuáles fueron aquellos modelos de vehículos que fueron los más destacados durante el mes de julio.
En esta ocasión, refiriéndose a unidades eléctricas, el coche que fue más vendido en el país fue el Tesla Model Y, que al mismo tiempo fue el carro que quedó en la 1.ª posición del mercado automotor en general.
La unidad de la marca de carros estadounidense alcanzó a vender 1.795 modelos durante julio, teniendo una participación del 36,9%.
Luego siguen otras unidades como la BYD Yuan Up, la BYD Seagull, el Chry Icar y el MG S5.
El top 20 de vehículos eléctricos se vio de la siguiente manera:
|Posición
|Línea de vehículo
|Unidades vendidas
|Participación
|1
|Tesla Modelo Y
|1.795
|36,9 %
|2
|BYD Yuan Up
|277
|5,7 %
|3
|BYD Seagull
|270
|5,5 %
|4
|Chery iCar
|236
|4,8 %
|5
|MG S5
|229
|4,7 %
|6
|GAC Aion
|176
|3,6 %
|7
|BYD Yuan Plus
|140
|2,9 %
|8
|Geely EX5
|137
|2,8 %
|9
|Chevrolet Spark
|132
|2,7 %
|10
|Kia EV2
|120
|2,5 %
|11
|Tesla Model 3
|109
|2,2 %
|12
|Great Wall Ora 5
|104
|2,1 %
|13
|MG 4
|102
|2,1 %
|14
|Geely EX2
|75
|1,5 %
|15
|Chevrolet Captiva
|70
|1,4 %
|16
|Dongfeng DFM
|58
|1,2 %
|17
|FAW Bestune
|49
|1,0 %
|18
|Kia EV3
|45
|0,9 %
|19
|Changan Deepal S05
|44
|0,9 %
|20
|BYD Sealion
|41
|0,8 %
En el caso de carros híbridos, el modelo que más destacó fue el Toyota Corolla Cross, vendiendo un total de 704 unidades durante el mes de julio, generando así una participación del 7,5%.
Luego le siguen otros carros como el Mazda CX-30, el Kia Sportage, el Suzuki Swift y el Suzuki Fronx.
El top 20 de carros híbridos que más fueron vendidos en 2026 estuvo de la siguiente forma:
|Pos.
|Línea de vehículo
|Vendidos en julio
|Participación
|1
|Toyota Corolla Cross
|704
|7,5 %
|2
|Mazda CX-30
|629
|6,7 %
|3
|Kia Sportage
|609
|6,5 %
|4
|Suzuki Swift
|429
|4,6 %
|5
|Suzuki Fronx
|414
|4,4 %
|6
|Renault Duster
|375
|4,0 %
|7
|Kia Stonic
|373
|4,0 %
|8
|Suzuki New S-Cross
|330
|3,5 %
|9
|Toyota Yaris Cross
|322
|3,4 %
|10
|Suzuki Dzire
|299
|3,2 %
|11
|Kia Niro
|296
|3,1 %
|12
|Hyundai Kona
|293
|3,1 %
|13
|Toyota Yaris
|281
|3,0 %
|14
|Nissan X-Trail
|281
|3,0 %
|15
|Ford Territory
|266
|2,8 %
|16
|Hyundai Tucson
|213
|2,3 %
|17
|Toyota Corolla
|194
|2,1 %
|18
|Renault Koleos
|186
|2,0 %
|19
|Chery Tiggo
|173
|1,8 %
|20
|Renault Arkana
|173
|1,8 %