Los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco en cuanto al registro de vehículos nuevos comprueban un hecho histórico en el mercado automotor de Colombia y que demuestra el auge de carros con energía sostenible que se ha presentado durante los últimos años.

Estos son los 10 carros híbridos que más se venden en Colombia: hay un nuevo líder

Dentro de los últimos reportes compartidos, durante el mes de julio fueron matriculados un total de 14.280 unidades nuevas, lo que equivale a un 49,9 % del total de registros.

En el caso de los vehículos híbridos, estos alcanzaron un nuevo récord histórico durante el último mes, llegando a registrar 9.410 unidades matriculadas, siendo consolidados como una de las tecnologías de mayor adopción dentro de la transición energética del parque automotor de la nación.

Si se llega a juntar lo ocurrido entre los meses de enero y julio, las unidades híbridas han matriculado más de 54.000 vehículos.

Los vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron cifras récord de matriculaciones en Colombia durante julio de 2026. Foto: Cortesía

Por otro lado, los carros eléctricos también tuvieron un notable incremento; en el pasado mes llegaron a registrar 4.870 unidades nuevas que se encuentran transitando por las calles del país.

Refiriéndose a nivel general, durante lo transcurrido de los primeros 7 meses del año 2026, el total pasa a una cifra de 29.347 vehículos nuevos matriculados.

En el mercado automotor, los tipos de vehículos eléctricos que concentraron las mayores unidades en el sector fueron los SUV y los automóviles. Mientras que en el caso de unidades híbridas, fueron los SUV, los automóviles y las pick-ups.

¿Cuáles fueron los modelos más vendidos para los carros eléctricos e híbridos?

Ante lo compartido por la ANDI y Fenalco, se informó cuáles fueron aquellos modelos de vehículos que fueron los más destacados durante el mes de julio.

En esta ocasión, refiriéndose a unidades eléctricas, el coche que fue más vendido en el país fue el Tesla Model Y, que al mismo tiempo fue el carro que quedó en la 1.ª posición del mercado automotor en general.

La unidad de la marca de carros estadounidense alcanzó a vender 1.795 modelos durante julio, teniendo una participación del 36,9%.

Luego siguen otras unidades como la BYD Yuan Up, la BYD Seagull, el Chry Icar y el MG S5.

El top 20 de vehículos eléctricos se vio de la siguiente manera:

Posición Línea de vehículo Unidades vendidas Participación 1 Tesla Modelo Y 1.795 36,9 % 2 BYD Yuan Up 277 5,7 % 3 BYD Seagull 270 5,5 % 4 Chery iCar 236 4,8 % 5 MG S5 229 4,7 % 6 GAC Aion 176 3,6 % 7 BYD Yuan Plus 140 2,9 % 8 Geely EX5 137 2,8 % 9 Chevrolet Spark 132 2,7 % 10 Kia EV2 120 2,5 % 11 Tesla Model 3 109 2,2 % 12 Great Wall Ora 5 104 2,1 % 13 MG 4 102 2,1 % 14 Geely EX2 75 1,5 % 15 Chevrolet Captiva 70 1,4 % 16 Dongfeng DFM 58 1,2 % 17 FAW Bestune 49 1,0 % 18 Kia EV3 45 0,9 % 19 Changan Deepal S05 44 0,9 % 20 BYD Sealion 41 0,8 %

En el caso de carros híbridos, el modelo que más destacó fue el Toyota Corolla Cross, vendiendo un total de 704 unidades durante el mes de julio, generando así una participación del 7,5%.

Luego le siguen otros carros como el Mazda CX-30, el Kia Sportage, el Suzuki Swift y el Suzuki Fronx.

El top 20 de carros híbridos que más fueron vendidos en 2026 estuvo de la siguiente forma: