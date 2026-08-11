VEHÍCULOS

Hito histórico en Colombia: vehículos híbridos y eléctricos casi alcanzan la mitad del mercado en el mes de julio

La oferta de estas unidades continúa creciendo en el mercado del país.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Julián Mateo Candela Suescún

Julián Mateo Candela Suescún

11 de agosto de 2026 a las 3:43 p. m.
Los modelos eléctricos e híbridos sumaron miles de nuevas matriculaciones durante los primeros siete meses de 2026.
Los modelos eléctricos e híbridos sumaron miles de nuevas matriculaciones durante los primeros siete meses de 2026. Foto: Getty Images

Los más recientes reportes de la ANDI y Fenalco en cuanto al registro de vehículos nuevos comprueban un hecho histórico en el mercado automotor de Colombia y que demuestra el auge de carros con energía sostenible que se ha presentado durante los últimos años.

Las ventas de vehículos siguen creciendo en Colombia, en especial de autos eléctricos e híbridos. Foto: 123RF
Estos son los 10 carros híbridos que más se venden en Colombia: hay un nuevo líder

Dentro de los últimos reportes compartidos, durante el mes de julio fueron matriculados un total de 14.280 unidades nuevas, lo que equivale a un 49,9 % del total de registros.

En el caso de los vehículos híbridos, estos alcanzaron un nuevo récord histórico durante el último mes, llegando a registrar 9.410 unidades matriculadas, siendo consolidados como una de las tecnologías de mayor adopción dentro de la transición energética del parque automotor de la nación.

Si se llega a juntar lo ocurrido entre los meses de enero y julio, las unidades híbridas han matriculado más de 54.000 vehículos.

Las ventas de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia crecieron más del 90% en el primer trimestre de 2026, impulsadas por menores costos y beneficios tributarios.
Los vehículos eléctricos e híbridos alcanzaron cifras récord de matriculaciones en Colombia durante julio de 2026. Foto: Cortesía

Por otro lado, los carros eléctricos también tuvieron un notable incremento; en el pasado mes llegaron a registrar 4.870 unidades nuevas que se encuentran transitando por las calles del país.

Refiriéndose a nivel general, durante lo transcurrido de los primeros 7 meses del año 2026, el total pasa a una cifra de 29.347 vehículos nuevos matriculados.

En el mercado automotor, los tipos de vehículos eléctricos que concentraron las mayores unidades en el sector fueron los SUV y los automóviles. Mientras que en el caso de unidades híbridas, fueron los SUV, los automóviles y las pick-ups.

¿Cuáles fueron los modelos más vendidos para los carros eléctricos e híbridos?

Ante lo compartido por la ANDI y Fenalco, se informó cuáles fueron aquellos modelos de vehículos que fueron los más destacados durante el mes de julio.

En esta ocasión, refiriéndose a unidades eléctricas, el coche que fue más vendido en el país fue el Tesla Model Y, que al mismo tiempo fue el carro que quedó en la 1.ª posición del mercado automotor en general.

La unidad de la marca de carros estadounidense alcanzó a vender 1.795 modelos durante julio, teniendo una participación del 36,9%.

Luego siguen otras unidades como la BYD Yuan Up, la BYD Seagull, el Chry Icar y el MG S5.

El top 20 de vehículos eléctricos se vio de la siguiente manera:

PosiciónLínea de vehículoUnidades vendidasParticipación
1Tesla Modelo Y1.79536,9 %
2BYD Yuan Up2775,7 %
3BYD Seagull2705,5 %
4Chery iCar2364,8 %
5MG S52294,7 %
6GAC Aion1763,6 %
7BYD Yuan Plus1402,9 %
8Geely EX51372,8 %
9Chevrolet Spark1322,7 %
10Kia EV21202,5 %
11Tesla Model 31092,2 %
12Great Wall Ora 51042,1 %
13MG 41022,1 %
14Geely EX2751,5 %
15Chevrolet Captiva701,4 %
16Dongfeng DFM581,2 %
17FAW Bestune491,0 %
18Kia EV3450,9 %
19Changan Deepal S05440,9 %
20BYD Sealion410,8 %

En el caso de carros híbridos, el modelo que más destacó fue el Toyota Corolla Cross, vendiendo un total de 704 unidades durante el mes de julio, generando así una participación del 7,5%.

Luego le siguen otros carros como el Mazda CX-30, el Kia Sportage, el Suzuki Swift y el Suzuki Fronx.

El top 20 de carros híbridos que más fueron vendidos en 2026 estuvo de la siguiente forma:

Pos.Línea de vehículoVendidos en julioParticipación
1Toyota Corolla Cross7047,5 %
2Mazda CX-306296,7 %
3Kia Sportage6096,5 %
4Suzuki Swift4294,6 %
5Suzuki Fronx4144,4 %
6Renault Duster3754,0 %
7Kia Stonic3734,0 %
8Suzuki New S-Cross3303,5 %
9Toyota Yaris Cross3223,4 %
10Suzuki Dzire2993,2 %
11Kia Niro2963,1 %
12Hyundai Kona2933,1 %
13Toyota Yaris2813,0 %
14Nissan X-Trail2813,0 %
15Ford Territory2662,8 %
16Hyundai Tucson2132,3 %
17Toyota Corolla1942,1 %
18Renault Koleos1862,0 %
19Chery Tiggo1731,8 %
20Renault Arkana1731,8 %