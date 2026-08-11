Se casaron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: dónde fue y cómo anunciaron que son marido y mujer

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influencer hispano-argentina Georgina Rodríguez confirmaron oficialmente su matrimonio este martes a través de sus canales oficiales. Tras casi una década de relación y una familia conformada por cinco hijos, la pareja compartió una imagen de sus alianzas matrimoniales, consolidando legalmente una de las uniones más mediáticas del deporte y el entretenimiento global.

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A través de una publicación conjunta en sus cuentas de Instagram, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez mostraron una fotografía en la que se observan sus manos entrelazadas luciendo dos alianzas de boda en oro amarillo. La imagen estuvo acompañada únicamente por la descripción “C G”, la cual acumuló millones de interacciones en las primeras horas tras su divulgación.

De acuerdo con información contenida en un comunicado atribuido a la pareja y difundido tras la publicación, el enlace civil se llevó a cabo este mismo martes en la localidad costera de Cascais, ubicada en el área metropolitana de Lisboa, Portugal.

Las fuentes señalaron que se trató de una ceremonia de carácter estrictamente privado a la que asistieron únicamente los cinco hijos de la familia: Cristiano Jr., los mellizos Eva y Mateo, Alana Martina y Bella Esmeralda.

La confirmación oficial pone fin a semanas de intensas especulaciones en la prensa internacional sobre la fecha y el lugar de la boda, cuyo compromiso se había anunciado hace un año. Durante el fin de semana previo, medios locales reportaron la presencia de seguidores y equipos periodísticos en las inmediaciones de la catedral de Funchal, en el archipiélago de Madeira —ciudad natal del delantero—, ante versiones no confirmadas que situaban allí el evento.

De forma paralela, otros reportes especulaban sobre una gran recepción en la capital portuguesa. Sin embargo, los datos confirmados por la pareja demuestran que la firma del acta civil se desarrolló bajo estricta reserva en Cascais, al margen de los grandes despliegues mediáticos que se barajaban en la opinión pública.

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La relación entre el actual delantero del Al-Nassr y la protagonista del reality Soy Georgina comenzó en 2016 en Madrid. A lo largo de casi diez años, ambos han construido un proyecto de vida compartido que abarca tanto la crianza de sus hijos como el desarrollo de emprendimientos empresariales conjuntos en el sector hotelero, textil y deportivo.

El matrimonio formaliza un vínculo que se mantenía consolidado hace varios años. Con un alcance en conjunto de la pareja superior a los 600 millones de seguidores en redes sociales, la noticia marca un hito personal para la pareja y su familia.