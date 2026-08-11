¿El SOAT cubre terremotos? La respuesta que pocos conductores en Colombia conocen

aEste pasado lunes, 10 de agosto, Colombia vivió un fuerte terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

¿Su carro está protegido ante un terremoto en Colombia? Lo que dice su seguro todo riesgo

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: cifra de fallecidos sube a 188 y reportan 1.677 heridos

Los hechos derivaron en el daño de varias infraestructuras del país, especialmente en zonas como Cali, Pereira, Manizales, en donde muchos ciudadanos salían de los edificios en búsqueda de prevenir un accidente. A causa del temblor ocurrido en el país, la cifra de muertes aumenta con el pasar de las horas.

Los últimos reportes compartidos durante la tarde de este martes 11 de agosto por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) indican que un total de 188 personas han muerto, mientras que hay 1.677 heridos en ciudades capitales.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Tras los lamentables sucesos que se han presentado en el país, miles de ciudadanos se han visto damnificados, no solamente por el daño de sus viviendas, sino también por otros elementos de valor como sus vehículos.

Es por ello que varios ciudadanos se preguntan si las coberturas que tienen los seguros obligatorios y voluntarios pueden ayudar cuando un carro sufre daños por un terremoto.

Especialmente, muchos tienen la duda sobre si el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) puede traer alguna respuesta sobre las afectaciones que sufrió un coche durante un desastre natural.

¿El SOAT ayuda a cubrir un vehículo en caso de haber sufrido un terremoto?

De acuerdo con Coljurídicas, el SOAT es todo el seguro vigente que debe tener un carro para que circule en Colombia. En ella se incluyen motocicletas y vehículos extranjeros.

Su principal finalidad no es la de reparar carros, motos, bicicletas, postes, fachadas ni otros bienes, ya que su rol es el de proteger a las personas que se encuentran lesionadas o fallecen como consecuencia directa de un accidente de tránsito.

Buenas noches. Un pequeño resumen de los daños causados por el terremoto de 7.4, suceso ocurrido a las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda). Fotografías: Juanse Hernández / Colprensa. Foto: Juanse Hernández / Colprensa.

Es por ello que el SOAT es visto como un seguro de accidentes personales. Por ende, teniendo en cuenta este aspecto, se demuestra que este seguro no es el encargado de cubrir a un ciudadano cuyo vehículo se haya visto afectado por un terremoto.

¿Qué me ayuda a cubrir mi vehículo durante un temblor?

Si bien el SOAT no es la medida para cubrir un carro que se vio afectado por un terremoto, sí existe un seguro que se encarga de esto, siendo el Seguro Todo Riesgo.

Este está diseñado como una protección integral para el vehículo y el patrimonio del conductor. Dentro de sus principales coberturas se encuentran los daños parciales o totales del vehículo, la pérdida por hurto, actos malintencionados por terceros, defensa jurídica y eventos naturales como lo son inundaciones o terremotos.