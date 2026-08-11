Terremoto en Cali: el llamado de la administración del alcalde Alejandro Eder a los motociclistas en medio de la emergencia

Colombia fue parte de una tragedia natural, luego de que el pasado lunes 10 de agosto de 2026 se registrara un potente terremoto de una magnitud de 7,4 que sacudió bastantes puntos del país.

Terremoto en Cali deja 95 muertos y 949 heridos: hay 239 personas reportadas como atrapadas

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: Servicio Geológico confirma 96 réplicas

Una de las ciudades más afectadas por lo ocurrido ha sido Cali. De acuerdo con la información del alcalde Alejandro Eder, con corte a la mañana de este martes 11 de agosto, se confirma que un total de 95 personas han fallecido y que 949 se encuentran heridas tras el temblor.

Mientras tanto, los organismos y miembros de emergencia siguen en los puntos que fueron afectados por el terremoto, en la búsqueda de seguir buscando sobrevivientes que permanezcan bajo escombros de infraestructuras dañadas.

Terremoto en Cali, Colapso de infraestructura en diferentes lugares de la ciudad. Clínica de Colores, DESA, Galería Alameda, Edificaciones sobre la avenida roosvelt y al frente del coliseo de Hockey Miguel Calero. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Es por eso que la administración del alcalde Eder, por medio de la Secretaría de Movilidad de Cali, ha realizado un llamado a todas las personas que transitan por medio de un vehículo, especialmente a través de una motocicleta.

El llamado a motociclistas en el marco del terremoto en Colombia

La entidad de movilidad de la capital del departamento del Valle del Cauca ha emitido una serie de recomendaciones para los motociclistas que se encuentran transitando por las zonas de ayuda humanitaria y que desean aportar en la búsqueda de sobrevivientes.

El Gestor Operativo Ceges, Duvier Ossa, hace una invitación a los ciudadanos que están acompañando en las labores de socorro a no llevar motocicletas en los espacios donde se están llevando a cabo las labores de auxilio.

La razón de esto es para que las personas auxiliares puedan escuchar con toda la atención posible aquellas señales de auxilio que emiten ciudadanos que aún permanecen bajo los escombros de infraestructuras dañadas.

Asimismo, se requiere que las zonas donde se esté llevando a cabo la ayuda humanitaria tengan el espacio suficiente para que ingresen maquinaria capaz de extraer a sobrevivientes, así como vehículos que los lleven a los hospitales para ser atendidos.

“Necesitamos espacio para maniobrar. Las entidades de riesgo están trabajando y necesitan meter maquinaria amarilla, maquinaria pesada, sacar escombros, tener listas las ambulancias para sacar a las personas que se están rescatando”, comentó Ossa.

A rescue workers stand on a collapsed building the day after an earthquake struck Cali, Colombia, Tuesday, Aug. 11, 2026. (AP Photo/Santiago Saldarriaga) Foto: AP Photo/Santiago Saldarriaga

Asimismo, el gestor le hizo un llamado a la ciudadanía para que planifique sus viajes con antelación y que no pase por espacios en donde se registran daños a causa del terremoto.

“Mientras hacen las revisiones, se requiere que los ciudadanos no pasen por estos sitios para que las autoridades puedan trabajar. Bomberos, Gestión del Riesgo, Defensa Civil, Policía Nacional y Secretaría de Movilidad, para que todos trabajemos en conjunto. Necesitamos que los ciudadanos, por favor, permanezcan tranquilos, miren las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, de la Alcaldía y de Gestión del Riesgo, estén atentos a estas noticias que vamos a estar informando y necesitamos que, por favor, no transiten sobre estas zonas”, concluyó.