Terremoto en Cali deja 95 muertos y 949 heridos: hay 239 personas reportadas como atrapadas

La magnitud de la tragedia que dejó terremoto que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto sigue creciendo. Este martes 11 de agosto, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que van 95 personas fallecidas y son 949 las heridas, mientras que los organismos de socorro mantienen la búsqueda de sobrevivientes.

🔴 Terremoto en Colombia EN VIVO: se eleva el número de fallecidos en Cali, Pereira y Quibdó

De acuerdo con las cifras de las autoridades locales, hasta el momento 86 personas han sido rescatadas, en medio de las labores que desarrollan los equipos de emergencia en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca.

Según el alcalde Alejandro Eder, 93 edificios y viviendas presentan daños en su infraestructura. Esta última cifra todavía se encuentra en evaluación y podría modificarse a medida que avancen las inspecciones técnicas en las zonas afectadas.

Terremoto en Cali. Foto: Aymer Andrés Álvarez

Y es que en medio de toda esta emergencia, el alcalde Carlos Fernando Galán compartió en sus redes sociales un emocionante momento que protagonizaron los bomberos de Bogotá en Cali: rescataron a un hombre de 35 años debajo de los escombros.

El relato del mandatario es que la solidaridad y el trabajo en equipo salvan vidas: “Desde ayer, el equipo de búsqueda y rescate urbano de bomberos de Bogotá ha trabajado sin descanso en Cali”.

“SOS Quibdó”: hospital San Francisco de Asís pide medicamentos e insumos para atender la emergencia

Prueba de ello fue lo que aconteció en la madrugada de este martes, cuando los socorristas y la población civil avanzaban, en medio de la oscuridad, en la búsqueda de los ciudadanos que están desaparecidos.

Así describió el momento el alcalde de la capital del país: “Esta madrugada, sobre las 3:57 a. m., lograron rescatar con vida a un hombre de 35 años de los escombros”.

Él agregó que el milagro ocurrió con Esteban Rebodello, quien tiene algunas lesiones leves y está recibiendo atención en un centro médico de la capital del Valle del Cauca.

Con este hombre, ya son seis personas las que han sido rescatadas con vida en la ciudad de Cali. La información preliminar es que 25 ciudadanos están desaparecidos y hay altas probabilidades de que estén atrapados en los inmuebles que colapsaron.