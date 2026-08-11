El angustia que vive Alexander Giraldo, padre que busca a su hija de 11 años bajo los escombros

Luego del terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto en las regiones oriental y central de Colombia, las labores de rescate se concentran en la localización de ciudadanos atrapados. La emergencia ha dejado a numerosas familias a la espera de noticias sobre el paradero de sus allegados en los puntos donde se presentaron colapsos estructurales.

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Uno de los casos reportados corresponde a Iliana Giraldo, una menor de 11 años de edad que permanece atrapada bajo los escombros de una edificación derrumbada en Cali, Valle del Cauca. La afectación de la menor ocurrió en el barrio Capri, sector que registra uno de los mayores niveles de daño en la infraestructura urbana del la ciudad.

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En el lugar del siniestro, Alexander Giraldo, padre de la menor, permanece a la espera de la llegada de los equipos de socorro para avanzar en las labores de extracción. Las unidades de emergencia priorizan la atención en esta zona ante las solicitudes presentadas por los habitantes del sector.

Intervención oficial y balance en la zona de desastre

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, hizo presencia en el barrio Capri para inspeccionar las maniobras de remoción de materiales en el edificio Torres del Limonar. El mandatario distrital confirmó que la estructura colapsó de manera total y que se calcula la presencia de al menos 25 personas atrapadas en ese punto.

#Temblor Alexander Giraldo es el padre de Iliana Giraldo Aponte de 11 años, atrapada entre los #Escombros de los dos #Edificios que se derrumbaron en el barrio Capri, al sur de #Cali. https://t.co/CEAOecpXtI pic.twitter.com/t5uWmeRZPw — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) August 11, 2026

Para atender este frente de trabajo, la administración articuló a 80 integrantes de los cuerpos de bomberos de Cali, Yumbo y Jamundí, sumados a personal especializado proveniente de Bogotá. Las autoridades reportaron la llegada de 120 rescatistas a la ciudad, incluyendo efectivos de las Fuerzas Armadas y equipos adicionales que arribarán desde Bucaramanga, Yopal y Pasto.

Sobre la dimensión de la emergencia en la capital vallecaucana, el alcalde Eder precisó que se atiende “la contingencia en 24 puntos de la ciudad, donde contabilizamos 40 edificios colapsados, más de 80 fallecidos y 885 heridos”.

Coordinación comunitaria en las labores de rescate

En las inmediaciones de los predios afectados en el barrio Capri, brigadistas y residentes de la zona colaboran en la retirada manual de escombros. La alcaldía reiteró el llamado a mantener la organización entre los voluntarios y los mandos de socorro para garantizar la seguridad durante los procedimientos.

Respecto a la participación de la ciudadanía en los frentes de atención, el alcalde Alejandro Eder concluyó: “Agradecemos la labor de los voluntarios, pero solicitamos mantener una coordinación estricta con los bomberos mientras la prioridad siga siendo rescatar a todas las personas posibles”.