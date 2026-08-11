Estos son algunos de los desaparecidos tras el terremoto en Colombia: usted puede ayudar a ubicarlos

Cientos de familias viven el horror del terremoto que sacudió cinco departamentos de Colombia. Hay muchas personas que no saben nada de sus seres queridos, quienes están bajo los escombros de los edificios que colapsaron, principalmente, en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca.

Los familiares y amigos buscan desesperadamente a la niña Violeta Guerrero y la adulta mayor Amparo Jaramillo, quienes son reportadas como desaparecidas tras el colapso de un edificio en la capital de Valle del Cauca.

La alerta ubica el punto de la emergencia en la calle 3 #55B-72, apartamento 102A, donde familiares esperan que los organismos de socorro puedan avanzar en las labores de búsqueda entre los restos de la estructura.

La niña Julieta Guerrero y la adulta mayor Amparo Jaramillo están desaparecidas. Foto: Suministrada a SEMANA

El periodista y presentador José Fernando Patiño está buscando a su papá Darío Patiño, de 78 años, en el barrio El Capri, sur de Cali.

Darío Patiño, de 78 años, desaparecido en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

Este grupo de personas también se encuentra desaparecido. Son buscadas por sus amigos y familiares tras esta tragedia que hoy enluta a Colombia.

Si tiene información, se puede comunicar con las autoridades. Foto: Suministrada a SEMANA.

Para cualquier información, pueden comunicarse a los números que aparecen en la publicación o a la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional, que funciona las 24 horas del día.

Personas desaparecidas tras terremoto en Colombia. Foto: Suministrada a SEMANA.

Álvaro Martínez es buscado por sus familiares. Foto: Suministrado a SEMANA.

Desaparecidos en Cali. Foto: Suministrado a SEMANA.

Juan José Salazar, desaparecido en Cali. Foto: Suministrada a SEMANA.

Su familia pide información para ubicarlo. Foto: Suministrada a SEMANA

*En desarrollo…