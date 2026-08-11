Johanna Fadul se quebró al enterarse del terremoto en Colombia: así reaccionó desde un reality

Johanna Fadul reaccionó con evidente preocupación al conocer las noticias sobre el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. La actriz, reconocida por interpretar a Daniela Beltrán en Sin senos sí hay paraíso, actualmente se encuentra en Honduras, donde participa en el reality El Lengüetazo.

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Desde las cámaras del programa, Fadul habló sobre la situación que estaba atravesando su país y reconoció que la distancia le generaba impotencia, especialmente por no tener información completa sobre lo ocurrido y sus seres queridos.

“Enterándome de lo que está pasando en mi país, me genera total impotencia no poder saber más. Sí me duele el corazón”, expresó la actriz durante su intervención.

La actriz se manifestó a través de las cámaras del 'reality' en el que participa. Foto: x

Fadul explicó que, hasta ese momento, la información que había recibido estaba relacionada principalmente con Cali y Pereira, por lo que aprovechó el espacio para enviar un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por el movimiento telúrico.

“Extiendo mi solidaridad con Cali, con Pereira, es la información que tengo nada más”, manifestó.

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La actriz también aseguró que desde Honduras estaría acompañando la situación a través de sus oraciones y expresó su deseo de poder ayudar de alguna manera cuando termine su participación en el programa.

“Les mando todo mi amor, esperen desde aquí todas mis oraciones. No me imagino cómo puede estar eso allá, agarraditos de la mano de Dios porque no tenemos de otra”, señaló Fadul.

Durante sus declaraciones, la actriz hizo énfasis en que, más allá de las pérdidas materiales que pueda dejar una emergencia de este tipo, lo fundamental es preservar la vida de las personas.

“Es difícil y duro perder lo material, pero en estos momentos lo importante es la vida y espero que la gente logre salir adelante”, afirmó.

Finalmente, Johanna Fadul cerró su mensaje enviando un abrazo a los colombianos y pidiendo fortaleza para quienes estaban enfrentando las consecuencias del terremoto.

“Un abrazo y que Dios nos ayude”, concluyó la actriz.