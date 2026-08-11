Horóscopo y cambios el día de hoy, martes 11 de agosto, según Nana Calistar

La astrología ha tomado un gran revuelo en la actualidad, ya que muchas personas buscan en las predicciones una guía para saber cómo afrontar el día, la semana o incluso el mes en temas sobre todo del amor, el dinero, el trabajo y la vida en sí.
Varias personalidades han ganado reconocimiento por lanzar sus vaticinios, y entre ellas se encuentra la astróloga mexicana Nana Calistar, quien conquista a su audiencia por la forma tan directa y sin filtro en la que da el horóscopo del día para todas las casas astrales.
Horóscopo de Nana Calistar este martes, 11 de agosto
- Aries
“Se comienza a mover algo bastante interesante en tu camino, Aries, porque este 11 de agosto de 2026 aparece una invitación relacionada con un proyecto, colaboración o actividad que puede sacarte de la rutina y ponerte frente a personas nuevas. No la descartes solamente porque al principio no entiendas hacia dónde va el asunto”.
- Tauro
“Tus emociones podrían andar como elevador descompuesto, Tauro, porque este 11 de agosto de 2026 habrá momentos en que despertarás queriendo comerte el mundo y unas horas después no vas a querer ni contestar el teléfono. Antes de pensar que todo está mal, identifica qué está provocando esos cambios: cansancio, presión, pendientes acumulados o situaciones que llevas tiempo tragándote para evitar conflictos”.
TAURO – 11 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 11, 2026
Tus emociones podrían andar como elevador descompuesto, Tauro, porque este 11 de agosto de 2026 habrá momentos en que despertarás queriendo comerte el mundo y unas horas después no vas a querer ni contestar el teléfono. Antes de pensar que todo está…
- Géminis
“Aprende de una buena vez a desprenderte de personas que ya tuvieron oportunidad de demostrarte quiénes eran y aún así terminaron fregándote, Géminis. Este 11 de agosto de 2026 será importante dejar de coleccionar relaciones vencidas por nostalgia, costumbre o porque todavía recuerdas los momentos buenos”.
- Cáncer
“Cuidado con abrirle nuevamente la puerta a un amor del pasado, Cáncer, porque este 11 de agosto de 2026 podría reaparecer alguien que conoce perfectamente qué decirte para removerte sentimientos y hacerte dudar de decisiones que ya habías tomado”.
CÁNCER – 11 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 11, 2026
Cuidado con abrirle nuevamente la puerta a un amor del pasado, Cáncer, porque este 11 de agosto de 2026 podría reaparecer alguien que conoce perfectamente qué decirte para removerte sentimientos y hacerte dudar de decisiones que ya habías tomado. No…
- Leo
“Cambios bastante buenos comienzan a moverse para ti, Leo, pero esta vez no vienen disfrazados de promesas ni de esas jaladas que te emocionan tres días y después quedan en puro cuento. Estás entrando en una etapa de maduración, crecimiento personal y decisiones importantes, donde finalmente vas a entender que no todo lo que brilla merece tu atención”.
- Virgo
“Muchos de esos sueños que traes guardados y que hasta tú comenzabas a considerar imposibles empiezan a encontrar por dónde materializarse, Virgo. Este 11 de agosto de 2026 habrá movimientos que te harán recuperar las ganas de apostar por algo que habías medio abandonado”.
VIRGO – 11 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 11, 2026
Muchos de esos sueños que traes guardados y que hasta tú comenzabas a considerar imposibles empiezan a encontrar por dónde materializarse, Virgo. Este 11 de agosto de 2026 habrá movimientos que te harán recuperar las ganas de apostar por algo que…
- Libra
“No tengas miedo de moverle a tus planes económicos, Libra, porque este 11 de agosto de 2026 trae una energía bastante buena para dejar de pensar tanto las cosas y comenzar a ejecutar. Traes una idea de negocio, una inversión, una venta o algún proyecto que podría ayudarte a generar más dinero, pero por momentos tú solito te metes el freno”.
- Escorpio
“La vida comenzará a ponerte oportunidades enfrente, Escorpio, pero este 11 de agosto de 2026 tendrás que demostrar que ya aprendiste a distinguir entre una puerta que conduce a algo bueno y un agujero por donde nomás vas a meter la pata”.
ESCORPIÓN – 11 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 11, 2026
La vida comenzará a ponerte oportunidades enfrente, Escorpión, pero este 11 de agosto de 2026 tendrás que demostrar que ya aprendiste a distinguir entre una puerta que conduce a algo bueno y un agujero por donde nomás vas a meter la pata. No todo…
- Sagitario
“Vida solamente tienes una, Sagitario, y este 11 de agosto de 2026 te toca recordar que no viniste a pedir permiso para disfrutarla ni a presentar examen cada vez que tomas una decisión. Has perdido demasiado tiempo preocupándote por lo que fulano pensará, lo que mengana comentará o lo que algún pariente va a decir cuando se entere”.
- Capricornio
“El terreno sentimental viene bastante movido para ti, Capricornio, y este 11 de agosto de 2026 podrías terminar viviendo una situación que no estaba ni tantito contemplada en tu agenda. Se marca la posibilidad de un encuentro de una noche, mucha química y de esas miradas que empiezan quitando la pena y pueden terminar quitando hasta la ropa”.
CAPRICORNIO – 11 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 11, 2026
El terreno sentimental viene bastante movidito para ti, Capricornio, y este 11 de agosto de 2026 podrías terminar viviendo una situación que no estaba ni tantito contemplada en tu agenda. Se marca la posibilidad de un encuentro de una noche,…
- Acuario
“Deja de buscarle cinco patas al gato para justificar aquello que sabes perfectamente que tienes que hacer, Acuario, Este 11 de agosto de 2026 necesitas poner la mirada en un objetivo concreto y dejar de brincar de una idea a otra cada vez que algo tarda en darte resultados”.
- Piscis
“Si tienes pareja, Piscis, este 11 de agosto de 2026 tendrás que poner atención en la relación porque se marcan movimientos que podrían cambiar la dinámica entre ustedes. El trabajo, responsabilidades familiares o diferencias en los horarios pueden provocar cierto distanciamiento y hacer que cada quien termine viviendo en su propio mundo”.
PISCIS – 11 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) August 11, 2026
Si tienes pareja, Piscis, este 11 de agosto de 2026 tendrás que poner atención en la relación porque se marcan movimientos que podrían cambiar la dinámica entre ustedes. El trabajo, responsabilidades familiares o diferencias en los horarios pueden…