Walter Mercado: cifras cargadas de suerte para ganarse un premio millonario este lunes, 10 de agosto

Aunque han pasado más de seis años desde el fallecimiento de Walter Mercado, el reconocido astrólogo puertorriqueño continúa presente entre sus seguidores gracias a los contenidos que mantienen vigente su legado y sus tradicionales mensajes.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Para este 10 de agosto, inicio de semana, fueron compartidos nuevos horóscopos junto con los conocidos números de la suerte, una de las secciones que suele despertar mayor interés entre quienes consultan estas predicciones antes de participar en loterías, chances y otros sorteos.

Los pronósticos mantienen el enfoque espiritual y simbólico que caracterizó a Walter Mercado, con recomendaciones dirigidas a cada signo del zodiaco. En esta oportunidad, El Nuevo Herald recopiló y organizó las predicciones para facilitar su consulta entre los lectores y seguidores de este tipo de contenidos.

Aries

Los cambios en su forma de pensar influirán en sus actitudes. Su independencia podría generar tensiones en pareja, por lo que se recomienda actuar con calma y dar prioridad al amor y la comprensión.

Números de suerte: 45, 39, 2.

Tauro

Los conflictos pueden abrir nuevas oportunidades en el ámbito personal y profesional. Los cambios serán importantes, por lo que conviene rodearse de ambientes agradables que ayuden a recuperar el ánimo.

Números de suerte: 11, 47, 35.

Géminis

El romance adquiere mayor intensidad y la vida social estará activa con nuevas amistades. Las actividades físicas favorecerán el bienestar y también habrá avances profesionales.

Números de suerte: 2, 16, 7.

Cáncer

Una situación que afecta a otros podría convertirse en una oportunidad. Será necesario observar el entorno y actuar con inteligencia, además de prestar atención a la relación de pareja y las finanzas.

Números de suerte: 26, 30, 6.

Leo

El esfuerzo y la dedicación en el trabajo traerán recompensas. El amor estará marcado por el romance y quienes estén solteros podrían encontrar oportunidades sentimentales en viajes o eventos.

Números de suerte: 14, 36, 23.

Virgo

Es momento de dejar atrás secretos, preocupaciones y situaciones del pasado que afectan la tranquilidad. Liberarse de lo negativo permitirá abrir espacio para nuevas experiencias.

Números de suerte: 11, 7, 44.

Libra

Las circunstancias externas podrían poner a prueba su equilibrio emocional. Será importante cuidar las necesidades personales y buscar espacios de meditación o reflexión para recuperar la tranquilidad.

Números de suerte: 6, 19, 10.

Escorpio

Tendrá que afrontar algunas realidades y aceptar cambios que inicialmente podrían parecer negativos. Una persona con autoridad o influencia podría respaldar sus proyectos.

Números de suerte: 8, 15, 33.

Sagitario

Los asuntos familiares pendientes podrían resolverse y dar paso a una etapa de crecimiento espiritual. Además, un amigo cercano podría traer buenas noticias.

Números de suerte: 6, 20, 4.

Capricornio

Los acontecimientos recientes pueden llevarlo a replantear sus creencias y hacer una revisión de lo vivido. Se recomienda dejar atrás lo negativo y crear espacios de paz.

Números de suerte: 22, 46, 38.

Acuario

Las finanzas podrían generar presión en la relación de pareja, aunque poco a poco recuperará el control. Las conexiones sociales serán importantes para avanzar hacia nuevas oportunidades.

Números de suerte: 41, 38, 5.

Piscis

Se avecinan transformaciones relevantes y permanentes. Una etapa llegará a su fin para dar paso a algo diferente, por lo que será clave asumir los cambios con una actitud positiva.

Números de suerte: 1, 50, 18.