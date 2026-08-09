Chichila Navia contó la verdad de cómo inició su relación con Santiago Alarcón; habló de la decisión que tomó: “Muy chiquitos”

Chichila Navia se ha ganado un lugar especial entre el público colombiano gracias a una extensa trayectoria en la televisión. La actriz ha participado en recordadas producciones como Pa’ quererte y Oki Doki, proyectos que le permitieron consolidar su carrera y recibir el cariño de los televidentes.

Chichila Navia habló de tema que ha rodeado a Santiago Alarcón y fue clara sobre particular detalle: “Sabe lo que va a venir”

En los últimos días, la artista volvió a llamar la atención tras participar en una entrevista para Sin Filtro, de SEMANA, donde habló abiertamente sobre diferentes aspectos de su vida y su manera de entender algunas situaciones personales y profesionales.

Durante la conversación, Chichila Navia no dudó en expresar sus opiniones y abordar temas que hacen parte de su realidad. Sus declaraciones dejaron varias reflexiones entre quienes siguen su carrera y permitieron conocer una faceta más personal de la actriz.

La celebridad abrió su corazón y contó cómo inició su relación amorosa con Santiago Alarcón, y reveló una inesperada decisión que tomó en aquel entonces. Aunque pudo ser polémica, la famosa indicó que eran muy jóvenes para entender dichos pasos que daban.

Navia contó que todo inició con coqueteos constantes, pero ella se encontraba en una relación. Fue entonces cuando todo dio un giro y se involucró con Alarcón, mientras aún tenía pareja.

La famosa mencionó que este comportamiento fue propio de la juventud, ya que eran “chiquitos”, y tuvo que tomar caminos que no se imaginaba. La escritora puntualizó que habló con aquel hombre y le reveló que se había enamorado de su actual esposo.

“Uy, es que, a ver, él como que me coqueteaba, me coqueteaba, me coqueteaba, pero yo tenía novio, entonces como que le puse los cachos al novio con él. Y ahí nació como todo. Son cosas de la juventud. Sí, éramos muy chiquitos”, dijo.

“Terminé con ese novio, pues diciéndole la verdad, diciéndole que me había enamorado de Santiago, y empezamos a salir. Salimos un mes y medio y ya nos volvimos novios. Porque en esa época sí le decían a uno ‘¿quieres ser mi novia?’, que eso es divino, no sé por qué lo pierden; ahora lo hacen por WhatsApp… Claro, fue muy lindo. Y soy novia de él desde hace 26 años”, concluyó.