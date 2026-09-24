Jorge Barón hijo sale en defensa de Abelardo De La Espriella tras duras críticas de Petro por la situación en Santa Marta

La aparición pública del mandatario Abelardo De La Espriella portando una pistola en la cintura durante una visita institucional a Santa Marta desencadenó un nuevo intercambio de posturas en el escenario político colombiano.

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La controversia comenzó tras los señaamientos del expresidente Gustavo Petro respecto a la imagen difundida, lo que derivó en la posterior intervención de Jorge Barón hijo en defensa de las acciones del jefe de Estado.

La discusión se originó a partir de un video publicado por el presidente De La Espriella en el que se le observa recorriendo sectores de la capital del Magdalena portando un arma de fuego a la vista.

A través de su cuenta en la red social X, el expresidente Gustavo Petro cuestionó tanto el impacto de la imagen transmitida como la orientación de las prioridades del Gobierno en la región.

Petro señaló que la imagen recordaba “décadas pasadas” y sostuvo que, a su juicio, la administración actual debería priorizar la discusión sobre programas sociales y subsidios en lugar de enfocar la presencia gubernamental desde una perspectiva armada.

Ante los cuestionamientos del exmandatario, Jorge Barón hijo se sumó a la conversación digital para respaldar públicamente a De La Espriella.

En su pronunciamiento, estableció un contraste directo entre la actuación del actual presidente y la juventud del propio Petro, haciendo referencia al pasado de este último en el movimiento guerrillero M-19.

“Un símbolo de fortaleza y legalidad. Señor Gustavo Petro, yo sé que en su juventud también portaba un revólver como símbolo de su afiliación a la guerrilla, pero créame, son dos cosas diferentes”, expresó Barón en su publicación.

Un símbolo de fortaleza y legalidad . Señor @petrogustavo yo sé que en su juventud también portaba un revólver como símbolo de su afiliación a la guerrilla, pero créame son dos cosas diferentes.



La diferencia es clara el usa esa pistola como un símbolo de su política de… https://t.co/GaMm9ZnhsA — Jorge Barón 🇨🇴 (@JorgeEBaron) September 24, 2026

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En el mismo mensaje, argumentó que el arma portada por De La Espriella corresponde a un elemento legal reglamentario asociado a su postura sobre la fuerza pública y la seguridad, afirmando que existen diferencias de fondo respecto a la tenencia no reglamentada de armamento por parte de organizaciones al margen de la ley.

Mientras sectores afines al Gobierno respaldaron el porte visible de armas como un mensaje explícito de autoridad y lucha contra la criminalidad en las regiones, detractores y simpatizantes de la oposición manifestaron preocupación por la institucionalidad de la imagen ejecutiva y respaldaron los cuestionamientos de Petro sobre el enfoque social.