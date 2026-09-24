Sofasa fabricará una nueva camioneta híbrida en Colombia. Tiene todo para ser un éxito

Luego de que Juan Camilo Vélez, el presidente de Sofasa (la ensambladora de Renault con sede en Colombia), confirmara en una entrevista que su compañía producirá una SUV en el país, la revista digital El Carro Colombia reveló que se trata de la Renault Duster híbrida.

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La camioneta se ensamblará en Envigado, donde Sofasa tiene su planta de producción e históricamente se han hecho algunos de los vehículos más representativos de Colombia en su historia, como lo es el Renault 4.

Sofasa ayudó a la consolidación de Renault en Colombia desde los años 80. Foto: Gamma-Rapho via Getty Images

La Renault Duster en Colombia

La Renault Duster a combustión lidera en las ventas de su categoría en Colombia, según los informes de vehículos matriculados en el país realizados por la Andi y Fenalco. Este modelo siempre está en el top de los más vendidos.

Por ejemplo, en el informe previamente mencionado de agosto, la camioneta destacó al ser el segundo vehículo más vendido del país en el acumulado de todo el año, logrando con ello diferenciarse de los demás vehículos al ser superado solamente por el exitoso Tesla Model Y.

Renault Duster híbrida. Foto: Fotos tomada de la cuenta en X @Snipermx

Este modelo tiene una gran aceptación en el mercado colombiano por su economía y versatilidad; es importante destacar que esta camioneta es utilizada por varias compañías para trabajar con ellas, razón que impulsa su éxito.

Con ese contexto, genera una gran expectativa la fabricación de un modelo híbrido de este vehículo, ya que combina muchos factores que juegan a su favor: la favorabilidad del público, su versatilidad, economía y, ahora, su influencia patriótica, al ser fabricada en la nación.

Sería el único carro ensamblado en el país por el momento

Aunque no se ha detallado la fecha en la que empezaría la producción de esta camioneta, por el momento, este sería el único vehículo que se fabrica en el momento.

El último carro que se produjo en Colombia fue el Renault Kwid, precisamente por la misma Sofasa. En abril de 2025, este vehículo se empezó a fabricar en el país, requiriendo una inversión de 100 millones de dólares, según se conoció.

El KWID se produjo en Colombia. Foto: Renault Sofasa

Este trabajo fue exitoso en el primer semestre de 2026. De acuerdo con lo informado por la propia compañía, se ensamblaron 21.891 vehículos, de los que el 66% fue enviado a países extranjeros.

La exportación es un factor clave de la industria. Fuentes de otras marcas explicaron a SEMANA que en el país, este es el principal motor que permite la producción de una planta en un país.

Aseguraron que ninguna planta vive de lo que fabrica para su propia nación y que, para que puedan fabricar, es clave la demanda extranjera.