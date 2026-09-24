Nuevo peaje estará dentro de Bogotá: anuncio oficial del cambio en la movilidad para salir de la ciudad

A propósito del inicio de las obras de la ALO Sur en la salida de Bogotá por Soacha, el ingeniero de la ANI Juan Carlos Guevara especificó que instalarán un peaje dentro de Bogotá. Detalló la ubicación exacta y más detalles del proyecto.

Guevara detalló que este peaje estará ubicado en Bosa. Exactamente, después del municipio de Mosquera, cuando se cruce el puente sobre el río Bogotá.

La imagen permite detallar dónde quedará el nuevo peaje. Foto: ALO Sur

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“En el momento en que ingresamos desde Mosquera y cruzamos el puente del río Bogotá, ahí se encontrará el peaje”, dijo el ingeniero de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Este proyecto buscará agilizar la salida terrestre de la capital.

Además, Guevara especificó que esta medida ya estaba contemplada en el proyecto inicial: “Esto no es una idea de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); fue desde el mismo Acuerdo 13 de 1998 que se definió que la ALO fuera de carácter pago con peaje”.

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Este proyecto, que, de acuerdo con el anuncio oficial, contempla la construcción de 24,5 kilómetros de corredor entre Chusacá, Soacha y la calle 13, busca descongestionar la única salida actual que tienen los bogotanos que se dirigen a los departamentos del suroccidente del país (Tolima, Huila, Valle del Cauca y el eje cafetero).

La ALO Sur permitirá tomar una autopista de altas especificaciones que conecta de manera fluida desde la calle 13 y la Avenida de Las Américas directamente hasta el sector de Chusacá.

Julián Perico, el alcalde de Soacha, celebró el inicio de estas obras y detalló el impacto en tiempo que tiene esta obra: “La proyección contempla un recorrido de aproximadamente 30 minutos entre Canoas, en Soacha, y la calle 13, en Bogotá”.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez 'Perico', celebró el inicio de las obras. Foto: Alcaldía de Soacha

“La ALO Sur permitirá generar una conexión alternativa a la Autopista Sur para los viajes entre Girardot, Sibaté, Soacha y Bogotá. Estamos consolidando menos dependencia de un solo corredor y haciendo realidad más alternativas de movilidad para nuestra gente”, añadió Perico en el anuncio oficial del inicio de las obras.

Se confirmó que estas obras durarán 4 años; sin embargo, no se precisó el momento exacto en el que este peaje empezará a cobrar por el paso en Bogotá.

Una vez finalizadas las obras de la ALO Sur, los vehículos que tomen esta vía bordearán el costado occidental de la capital y del municipio de Soacha, cruzando el río Bogotá mediante puentes dedicados y sobrepasando la zona de Mondoñedo y Mosquera sin ingresar a las zonas urbanas ni encontrarse con semáforos.