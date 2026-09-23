Habilitan la segunda calzada de una importante carretera 5G del Valle: así descongestionará la Panamericana

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Rutas del Valle pusieron en funcionamiento 6,5 kilómetros de nueva segunda calzada en el tramo comprendido entre Jamundí (Valle del Cauca) y la Ye de Villa Rica (Cauca).

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Este hito vial busca descongestionar la Vía Panamericana y agilizar la conectividad terrestre entre ambos departamentos en recorridos de menos de 15 minutos.

Detalles de la entrega y puesta a punto

La intervención forma parte de la concesión de quinta generación (5G) Nueva Malla Vial del Valle del Cauca – Accesos Cali y Palmira:

Tramo habilitado: 6,5 kilómetros de calzada completamente nueva orientada a separar flujos de tráfico pesado y vehicular ligero.

6,5 kilómetros de calzada completamente nueva orientada a separar flujos de tráfico pesado y vehicular ligero. Trabajos complementarios: A la par de la calzada nueva, se ejecutaron labores de intervención y puesta a punto en 15,56 kilómetros del corredor vial ya existente entre ambos municipios.

A la par de la calzada nueva, se ejecutaron labores de intervención y puesta a punto en 15,56 kilómetros del corredor vial ya existente entre ambos municipios. Avances globales del proyecto: La megaobra de Accesos Cali y Palmira registra un avance general del 72,66%.

La descongestión de la Panamericana

1. Eliminación del cuello de botella por separación de flujos

Antes de esta entrega, el tramo operaba como una carretera de calzada sencilla bidireccional (un carril por sentido). Esto obligaba a que automóviles particulares, flotas de pasajeros, motocicletas y camiones de carga pesada compartieran el mismo espacio.

La nueva vía busca descongestionar la Panamericana. Foto: Foto: Secretaría de Movilidad

Ahora el tráfico que viaja de Cali/Jamundí hacia el Cauca rueda por la calzada nueva, mientras que el sentido contrario utiliza la calzada existente recuperada.

Se eliminan los adelantamientos peligrosos e invasiones de carril, permitiendo mantener velocidades constantes de operación (hasta 80 km/h) sin depender del ritmo de los tractocamiones más lentos.

2. Agilización del transporte de carga desde y hacia el Pacífico

La Panamericana en este sector es el eje arteria que conecta el interior del país y el departamento del Cauca con la zona industrial del Valle, el Puerto de Buenaventura y la frontera con Ecuador.

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El paso entre Jamundí y la Ye de Villa Rica pasa de trayectos lentos y trancados de más de 30 o 40 minutos a recorridos fluidos de menos de 15 minutos.

La separación de calzadas absorbe de forma eficiente los picos de tráfico pesado sin paralizar el movimiento de vehículos ligeros o intermunicipales.

3. Mayor seguridad y reducción de siniestralidad

Los embotellamientos en la Panamericana solían ser causados por accidentes recurrentes en maniobras de sobrepaso, por lo que la nueva doble calzada elimina de raíz el riesgo de choques de frente.

Se espera que ahora haya menos accidentes en esta vía. Foto: Getty Images

Además, la inclusión de puentes peatonales y retornos diseñados técnicamente evita que el tráfico local (motos, peatones y maquinaria agrícola) interfiera abruptamente en el carril rápido de la vía nacional.