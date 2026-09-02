ANI destraba permiso para acueducto que beneficiará a más de 68.000 habitantes de Neiva

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) otorgó en un día el permiso para el uso, ocupación e intervención de la infraestructura vial requerida para instalar las redes del acueducto de Las Ceibas Empresas Públicas de Neiva E.S.P., un proyecto que llevará agua potable a más de 68.000 habitantes de la capital del Huila.

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El trámite fue destrabado luego de una mesa de trabajo en la que participaron la Alcaldía de Neiva, el concesionario Ruta al Sur, encargado del proyecto 4G Santana-Mocoa-Neiva, la interventoría y la ANI. En el encuentro se revisó el cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de permisos.

De acuerdo con la ANI, este tipo de trámites podía tardar entre 6 y 12 meses. En este caso, la autorización fue expedida en un solo día. El alcalde de Neiva, Germán Casagua, señaló que la administración llevaba cerca de ocho meses esperando el permiso para avanzar en la prestación del servicio a las familias beneficiarias.

El proyecto contempla una inversión superior a $15.000 millones y permitirá llevar agua potable a 17.000 usuarios y a más de 68.000 habitantes de la Comuna 6 de Neiva.

“Esa es la directriz de nuestro presidente Abelardo de La Espriella: somos una ANI abierta a Colombia, abierta al público, a los usuarios y a todos los ciudadanos de este país”, afirmó Ricardo Ayerbe, presidente de la ANI.

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La gestión también permitirá viabilizar la puesta en funcionamiento del nuevo Puesto de Mando de la Policía en el departamento, obra que cuenta con una inversión superior a $30.000 millones por parte de la Alcaldía de Neiva.

Con esta autorización, la entidad busca agilizar los requerimientos de las autoridades locales, manteniendo el cumplimiento de la normativa para intervenciones sobre la infraestructura vial concesionada.