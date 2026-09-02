Las administradoras de fondos de pensiones y cesantías (AFP) Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia anunciaron que, durante tres meses —septiembre, octubre y noviembre—, no cobrarán la comisión de ley que habitualmente se aplica sobre el retiro de las cesantías para la compra, reparación o mejoramiento de vivienda de los trabajadores damnificados por el terremoto de hace 22 días que afectó a departamentos como Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca y Quindío.

La emergencia continúa: nuevas cifras del terremoto evidencian que aún se necesita apoyo institucional y ciudadano

Según cifras de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto dejó más de 134.000 viviendas averiadas y cerca de 29.500 destruidas en las zonas afectadas, lo que hace fundamental que los trabajadores conozcan estos mecanismos de protección.

“Es momento de que todos apoyemos a los miles de colombianos afectados por esta tragedia. Seguimos de su lado, y qué mejor instrumento que el ahorro de las cesantías, que es de cada trabajador, para ayudarlo a levantar de nuevo su vivienda”, aseguró Andrés Velasco, presidente de Asofondos, que agrupa a las AFP.

La medida busca que los recursos de ahorro de los trabajadores formales lleguen de forma más ágil y completa a quienes hoy enfrentan la tarea de reconstruir su hogar.

Asofondos explicó los pasos a seguir para retirar las cesantías. Primero, solicitar por escrito al empleador la autorización para el retiro de las cesantías; segundo, reunir los documentos de soporte para el retiro de cesantías que acrediten la condición de damnificado; tercero, presentar la carta de autorización del empleador junto con los documentos ante el fondo de cesantías —Colfondos, Porvenir, Protección o Skandia— de forma presencial o a través de los canales virtuales habilitados, y cuarto, una vez aprobada la solicitud, el fondo realiza el desembolso en los días siguientes, sin necesidad de intermediarios ni pago de comisión durante septiembre, octubre y noviembre.

Según el gremio, desde el momento del terremoto, los fondos de pensiones y cesantías reforzaron sus equipos y canales de atención para atender todas las solicitudes para el uso de las cesantías, principalmente dirigidas a la reparación de viviendas afectadas y la compra de un inmueble.

El terremoto dejó más de 134.000 viviendas averiadas y cerca de 29.500 destruidas en las zonas afectadas, según la UNGRD. Foto: Gobernación del Valle

De otro lado, Asofondos les recordó a los trabajadores que su sola afiliación al fondo de pensiones les da derecho a un auxilio funerario, y advirtió cómo opera: se activa cuando fallece un afiliado o pensionado del fondo de pensiones; puede reclamarlo la persona que asumió los gastos funerarios, sea o no familiar del fallecido; el monto equivale a entre 5 y 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, calculado según el último ingreso base de cotización del afiliado o la última mesada del pensionado. Para solicitarlo, se debe presentar: formulario de solicitud, registro civil de defunción, factura detallada de los gastos funerarios, documento de identidad del reclamante, certificación bancaria y, si aplica, autorización de los herederos. El trámite se realiza directamente ante el fondo de pensiones del fallecido, sin intermediarios ni costo alguno.

Servicio Geológico revela qué está pasando en Colombia tras el terremoto de 7.4: algo cambió en Chocó

Asofondos, junto con las administradoras, señaló que continúa trabajando de forma intensa para facilitar los trámites e incorporar beneficios que permitan a miles de afectados sobrellevar las consecuencias del terremoto. “Recuerden que los trámites para acceder a estas opciones no requieren de terceros, son completamente gratuitos y se gestionan directamente con cada administradora”, precisó Velasco.