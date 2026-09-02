Jerome Sanabria ha vuelto a convertirse en tema de conversación entre los usuarios de redes sociales por distintas situaciones que ha compartido en los últimos días. La joven mantiene una presencia constante en sus plataformas digitales, donde suele publicar contenidos relacionados con diferentes aspectos de su vida.

Jerome Sanabria expuso delicado tema que atraviesa y alertó sobre preocupante situación: “No sé qué más hacer”

A través de sus cuentas, Sanabria también ha permitido que sus seguidores conozcan algunos detalles de sus proyectos y procesos profesionales, así como momentos de su ámbito personal. Su actividad en internet ha hecho que varias de sus publicaciones generen comentarios y reacciones entre los internautas.

Recientemente, Jerome Sanabria concedió una entrevista a RED+, donde habló sobre la reforma pensional de Petro y la situación del país. La joven no dudó en mencionar su punto de vista, asegurando que la decisión de la Corte Constitucional fue un acto político.

Tras compartir varios post de esta charla, explicando sus análisis y sus perspectivas, algunas personas la respaldaron con respecto a las declaraciones que dio. Muchos se refirieron a su buen manejo del tema, mientras que otros se fueron contra el gobierno pasado.

Una de las que reaccionó a la entrevista fue María Margarita Giraldo, famosa actriz, quien le envió unas palabras a través de su cuenta de X. La artista no se contuvo, elogiando a la mujer.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la celebridad, hermana de Miguel Varoni, indicó que veía a Sanabria muy clara y preparada para salvar el futuro de su generación.

“Ayer vi tu entrevista con Paula en RED+. La tienes clara y podrás salvar la pensión de los de tu generación. Gracias”, escribió en un post.

Jerome no se quedó callada y respondió a través de una cita en la red social: “Muchas gracias, estimada María Margarita!!!”.

Cabe recordar que, días atrás, Andrea Petro se fue contra Jerome Sanabria por hablar de este tema, reprochando la manera en la que veía esta reforma pensional.