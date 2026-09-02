Horóscopo diario: predicciones y advertencias este miércoles, 2 de septiembre, según Nana Calistar

Para este miércoles, segundo día del mes de septiembre, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.
Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.
Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.
Horóscopo de Nana Calistar este miércoles, 2 de septiembre
- Aries
“Una situación que está por presentarse te obligará a madurar a la buena o a la fregada, porque vas a entender que hay decisiones que ya no puedes seguir dejando para después. Algo que anteriormente habrías tomado como tragedia ahora lo mirarás con otros ojos y hasta podrías sorprenderte de tu manera de reaccionar”.
- Tauro
“Si durante estos días aparece nuevamente una persona de tu pasado, no permitas que la nostalgia te haga olvidar por qué salió de tu vida. Tienes esa mala costumbre de recordar los besos, las risas y los momentos bonitos, pero convenientemente se te olvida cuando llorabas, te dejaban esperando o terminabas preguntándote qué habías hecho mal”.
TAURO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 2, 2026
Si durante estos días aparece nuevamente una persona de tu pasado, no permitas que la nostalgia te haga olvidar por qué salió de tu vida. Tienes esa mala costumbre de recordar los besos, las risas y los momentos bonitos, pero…
- Géminis
“Sentirás unas ganas tremendas de mandar todo a la tiznada, apagar el celular, agarrar tus chivas e irte donde nadie conozca ni tu segundo apellido. Has venido acumulando responsabilidades, molestias y situaciones que te tienen hasta el copete, pero no tomes decisiones definitivas por un cansancio momentáneo”.
- Cáncer
“Deja de pensar que eres responsable de todo lo malo que les sucede a las personas que quieres. Tienes una facilidad tremenda para echarte encima culpas que ni siquiera te corresponden y luego terminas cargando problemas ajenos como burro de carga”.
CÁNCER — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 2, 2026
Deja de pensar que eres responsable de todo lo malo que les sucede a las personas que quieres. Tienes una facilidad tremenda para echarte encima culpas que ni siquiera te corresponden y luego terminas cargando problemas ajenos como…
- Leo
“Nuevas oportunidades comenzarán a moverse en el terreno del amor, pero bájale dos rayitas a esa costumbre tuya de emocionarte antes de tiempo, porque luego te enseñan tantito el tamal y tú ya quieres poner la olla, comprar los platos y hasta invitar a la familia”.
- Virgo
“Recibirás una invitación para una fiesta, reunión, cumpleaños o convivencia que al principio podría darte mucha flojera aceptar, porque últimamente andas seleccionando hasta con quién compartes el oxígeno. Sin embargo, te conviene salir un poquito de tu rutina, porque precisamente en ese ambiente podrías reencontrarte”.
VIRGO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 2, 2026
Recibirás una invitación para una fiesta, reunión, cumpleaños o convivencia que al principio podría darte mucha flojera aceptar, porque últimamente andas seleccionando hasta con quién compartes el oxígeno. Sin embargo, te conviene salir…
- Libra
“Libra, recuerda que tú no naciste para vivir contando los centavos no conformándote con lo primero que aparezca. Cuando realmente se te mete una idea en la cabeza puedes conseguir cosas que hasta tú mismo dudabas alcanzar, y precisamente este 2 de septiembre necesitarás recuperar esa ambición que habías dejado medio arrumbada”.
- Escorpio
“Tus pensamientos tendrán muchísimo peso durante este 2 de septiembre, así que deja de alimentar escenarios que solamente existen en tu cabeza. Cuando algo te preocupa eres especialista en imaginarte veinte finales diferentes y, curiosamente, escoges el más desgraciado de todos”.
ESCORPIÓN — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 2, 2026
Tus pensamientos tendrán muchísimo peso durante este 02 de agosto, así que deja de alimentar escenarios que solamente existen en tu cabeza. Cuando algo te preocupa eres especialista en imaginarte veinte finales diferentes y,…
- Sagitario
“En próximas fechas podrías comenzar a sentir una atracción bastante fuerte por una persona nueva, de esas que llegan sin avisar y te mueven hasta lo que creías bien acomodado. Si estás soltero o soltera, date oportunidad de conocerla, pero sin aventarte de cabeza nomás porque hubo química desde el primer momento”.
- Capricornio
“Pon mucha atención a ese proyecto de negocio que traes rondando desde hace tiempo, porque ahí podría encontrarse una oportunidad importante para mejorar tus ingresos. Has pensado demasiado algunas cosas y ejecutado muy pocas, así que este 2 de septiembre será momento de comenzar a aterrizar ideas”.
CAPRICORNIO — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 2, 2026
Pon mucha atención a ese proyecto de negocio que traes rondando desde hace tiempo, porque ahí podría encontrarse una oportunidad importante para mejorar tus ingresos. Has pensado demasiado algunas cosas y ejecutado muy pocas, así…
- Acuario
“No te asustes si durante estos días amaneces con ganas de comerte el mundo y tres horas después quieres mandar hasta el mundo a la fregada. Estás entrando en una etapa de movimientos internos donde tus emociones podrían cambiar con rapidez, sobre todo porque traes demasiadas cosas dando vueltas en la cabeza”.
- Piscis
“En el terreno laboral se aproximan días bastante movidos y podrías comenzar a sentir que tu trabajo te está chupando hasta las ganas de persignarte. Habrá pendientes, cambios de último momento, responsabilidades que probablemente ni te corresponden y una persona que querrá dejarte parte de su carga mientras se hace bien mensa”.
PISCIS — HORÓSCOPO DEL 02 DE AGOSTO DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 2, 2026
En el terreno laboral se aproximan días bastante movidos y podrías comenzar a sentir que tu trabajo te está chupando hasta las ganas de persignarte. Habrá pendientes, cambios de último momento, responsabilidades que probablemente ni te…