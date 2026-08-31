Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado del lunes 31 de agosto para los 12 signos del zodiaco

El lunes 31 de agosto no pasa desapercibido para quienes creen en la astrología. Más que una fecha común, varios especialistas aseguran que llega con una carga energética particular, capaz de influir en decisiones importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Horóscopo de hoy, 31 de agosto, por Nana Calistar: Tauro y otros signos tendrán advertencia en los negocios

La sugerencia, dicen, es aprovechar el momento. Según astrólogos, el entorno estaría dado para hacer cambios, retomar proyectos e incluso dejar atrás lo que ya no suma.

Todo esto estaría ligado a ciertos movimientos planetarios que favorecerían la intuición, el valor y la capacidad de adaptarse a nuevos escenarios.

En ese contexto, vuelve a tomar fuerza el mensaje de Walter Mercado, enfocado en el amor propio, la fe y la confianza en la energía de cada persona. Un legado que sigue vigente gracias a Betty B. Mercado, quien ha continuado difundiendo sus enseñanzas.

Así, la jornada se perfila como una oportunidad simbólica para reiniciar, tomar decisiones de peso y abrirse a cambios importantes, siempre que se sepa leer el momento.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Horóscopo y números de la suerte, según Walter Mercado

Aries

“Te estás exigiendo demasiado ahora con relación a tu trabajo y esto te llevará a perder la perspectiva de lo que realmente te conviene en estos momentos. Tus deseos de triunfar serán tu mejor carta para lograr el éxito, pero no exageres. Escucha, préstale atención a aquellos que comparten contigo a diario”.

Números de la suerte: 25, 10, 16.

Tauro

“Sales de falsas obligaciones o ataduras emocionales en el amor y tomas el control de tu vida. Presta más atención a tus planes futuros sobre cambiar tu estilo de vida, mudarte, asociarte en negocios o contraer matrimonio. Explora nuevos territorios, estudio y prepárate profesionalmente que el futuro será prometedor”.

Números de la suerte: 33, 27, 10.

Géminis

“Concéntrate en lo tuyo por el momento y no juzgues a nadie por lo que digan u opinen los demás. Ten siempre presente que todo tiene los dos lados de la moneda y que cada cual tiene su historia. Mantente al margen de los problemas que puedan tener familiares o personas allegadas a ti. Simplifícate la vida”.

Números de la suerte: 38, 4, 7.

Cáncer

“Aunque tu familia es muy importante, ahora pensarás más en ti. No seguirás siendo víctima ni mártir. Si estás pensando en mudarte, este es el momento. Darás ahora lo mejor sin que abusen de tu buen corazón. Clarificarás problemas o situaciones de hermanos o de familiares cercanos que te deprimieron por años”.

Números de la suerte: 5, 22, 9.

Leo

“Uniones, matrimonios, nuevos romances tocan a las puertas de tu corazón. Toda unión se fortalece. Planificas un futuro más seguro y estable. Realizas lo importante que es trabajar y triunfar. Se abren nuevas puertas y te relacionas con nuevas personas influyentes en tu carrera, trabajo o profesión”.

Números de la suerte: 7, 40, 36.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Virgo

“La tormenta que te agotó en lo financiero ya pasó y te deja más fuerte y sabio para administrar tu dinero. Las estrellas te traen nuevas oportunidades en el manejo de tu vida y en el amor. Una persona del signo de Piscis o Escorpio tendrá mucha influencia sobre ti, préstale atención, escúchala y pon en práctica lo que te aconseja”.

Números de la suerte: 4, 23, 11.

Libra

“Sigue los dictados de tu corazón, pero sin despegarte de la realidad, sin perder la razón. Controla todo arranque de celos, desarrollando mayor seguridad en ti mismo. se activan tus censores emocionales ante alguien que te agrada demasiado para que puedas captar, percibir lo que la misma desea, lo que quiere de ti”.

Números de la suerte: 25, 11, 1.

Escorpio

“Encuentras quien te ame y quien te odie también. Estarás muy entretenido con el rumbo que tomará tu vida amorosa. Presta mayor atención a tus planes o proyectos ya que toda disciplina que desarrolles ahora te ayudará grandemente a armonizar tu vida presente y futura. Lo social cobra fuerza”.

Números de la suerte: 19, 21, 8.

Sagitario

“Evita las amistades que no son francas y que te demuestran envidia con sus acciones y palabras. Aléjate de todo conflicto o problema ajeno. Mímate, complace ahora tus gustos y no los de otros. Lleva tu propio estilo. Ten presente que la moda la haces tú luciendo aquello que enfatice tu personalidad”.

Números de la suerte: 10, 31, 18.

Capricornio

“Te recuperas en amor y en salud. En el amor, tendrás a tu lado quien te ame, te respete y te valore. Revisa minuciosamente papeles y documentos. Lo legal, lo que tenga que ver con corte y abogados se enfatiza. Proyéctate seguro y confiado en todo lo que realices. Infórmate, no temas preguntar”.

Números de la suerte: 46, 28, 13.

Estos son los números que lo acercarían a una millonaria fortuna. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario

“Talentos ocultos en el arte, la música o el baile, se manifiestan. Continúa cultivándote, superándote, estudiando y mejorando en todos los aspectos. Todo lo pasado queda sepultado y te abres a nuevos amores y trabajos. Seguir insistiendo testarudamente en lo viejo es perder el tiempo”.

Números de la suerte: 8, 29, 6.

Piscis

“No faltes a tus promesas y sigue adelante con tus planes de dieta y ejercicios para mejorar tu salud. Pon toda idea que cruce por tu mente en acción. Ilumina tu camino con tu luz, inteligencia, encanto o carisma. Las relaciones con el sexo opuesto se tornan ahora mucho más intensas e interesantes”.

Números de la suerte: 18, 3, 30.