La noche del domingo tiene un toque especial cuando las cocinas de MasterChef se encienden para darle la bienvenida a las celebridades que buscan convertirse en el mejor cocinero de la temporada.

Esta vez, además de ser un domingo de salvación en donde solo un participante podrá quitarse el delantal negro, el programa contó con una sorpresa especial: la visita de Ramiro Meneses, el ganador de la cuarta temporada del reality.

Como es costumbre, la entrada de los participantes está cargada de alguna sorpresa y esta vez había un buen motivo para celebrar.

Era el cumpleaños de Víctor, uno de los participantes más carismáticos de esta temporada.

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La leche deslactosada fue la protagonista

Una vez analizado el reto anterior en el que Nicolás y Belén se pusieron la camiseta por sus respectivos equipos, el jurado dio a conocer los platos y las condiciones con las que trabajarían las celebridades en este reto de salvación.

La leche deslactosada debía brillar en las seis preparaciones de la noche, las cuales quedaron repartidas así:

Mariana, arroz cremoso

Mile, canelones

Sebas Vega, miloha

Víctor, terciopelo rojo

Pautips, milhoja

Emanuel, arroz cremoso

Sebas, torta de banano

Tuto, crepas de pollo y bechamel

Solo uno se salvaría de ir a reto de eliminación en una prueba con despensa abierta y de 60 minutos.

Víctor celebra su cumpleaños en medio de la competencia de MasterChef Celebrity 2026. Foto: Captura de pantalla Canal RCN

El apoyo de un invitado especial

Ramiro Meneses ganó MasterChef en la cuarta temporada por ser uno de los mejores estrategas y esa experiencia llegó como anillo al dedo para el reto de salvación.

En medio de consejos y visitas a las estaciones, llega el momento de pasar con los platos al atril, en donde se definirá cuál es el mejor plato de la noche.

Mariana y su arroz cremoso llamado Salva Vidas reciben críticas porque le falta cocción al chanpignón.

Tuto presenta su Ramchamel y, aunque el sabor fue rico, a todo le faltó sal según el jurado, mientras que los canelones de Mile reciben críticas por exceso de sal y por el relleno.

Emanuel trae al frente un arroz cremoso con camarones que recibe uno de los mejores comentarios de la noche.

Sebas Vega sorprendió con Mil emociones, una preparación que para el jurado es un plato; es el primer merengue italiano bien hecho de la temporada y una muy buena miloha.

Paotips presentó una milhoja de pistacho que recibe muy buenos elogios por el balance en los sabores y el emplatado, reafirmando una vez más que es una de las competidoras más fuertes de la temporada.

Sebas, con una torta de banano y su tradicional cifón, volvió a hacer gala de la calidad de cocinero que es, pero en contraste, Víctor y su Red Velvet no obtuvieron las mejores críticas de la noche.

Finalmente, la última palabra la tuvieron los jueces, quienes decidieron que los platos de salvación esta semana serían los de Sebas y Sebas Vega.

La noticia no fue bien recibida por Pautips, quien consideró que su plato debía ser uno de los ganadores.