Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios no pudo y Medellín respira

Este domingo, 30 de agosto, se jugaron cuatro partidos correspondientes a la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Varios resultados, en las diferentes canchas del país, generan movimiento en la tabla de posiciones.

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A continuación los resultados del domingo, aún con el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga por jugarse. Arrancará a partir de las 8:20 p.m. en Palmaseca.

Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó

Un partidazo de cuatro goles en el estadio Cincuentenario. Aunque parecía que Boyacá Chicó se llevaba los puntos, Águilas Doradas reaccionó ante su público.

Empate de cuatro goles en el marcador entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros

Con Juan Fernando Quintero dejando una mágica asistencia de gol en el Atanasio Girardot, el poderoso se sacudió de su última derrota con Cúcuta y sumó tres puntos de oro en la lucha por continuar en los ocho.

Imagen del juego donde Medellín venció a Llaneros (2-1) en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá

Los embajadores no pudieron ante su público, en un partido caracterizado por las imprecisiones y la falta de efectividad. Caso contrario. Inter de Bogotá suma un puntazo de oro en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Millonarios no pasó del empate, con Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali sigue líder

Con siete partidos disputados, y un invicto de cinco victorias y dos empates, América de Cali lidera la tabla de posiciones con 17 puntos. Segundo asoma Atlético Nacional con 12, mismos que el tercero, Medellín.

El grupo de los ocho lo cierran Millonarios, Llaneros, Tolima, Bucaramanga y Águilas Doradas. Sin embargo, el partido entre los leopardos y el Deportivo Cali podría mover esta zona de la tabla de posiciones.

Fuera del grupo de los ocho parciales están equipos de la talla de Once Caldas y Santa Fe, mientras que Junior, Alianza, Boyacá Chicó y Deportivo Pasto cierran el acumulado.

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 América de Cali 7 5 2 0 17 4 +13 17 2 Atlético Nacional 5 4 0 1 12 4 +8 12 3 Independiente Medellín 5 4 0 1 9 6 +3 12 4 Millonarios F.C. 6 3 2 1 6 2 +4 11 5 Llaneros F.C. 7 3 2 2 8 7 +1 11 6 Deportes Tolima 5 3 1 1 8 6 +2 10 7 Águilas Doradas 5 2 3 0 8 6 +2 9 8 Atlético Bucaramanga 5 2 3 0 6 4 +2 9 9 Cúcuta Deportivo 6 2 2 2 5 9 -4 8 10 Deportivo Cali 5 2 1 2 7 5 +2 7 11 Internacional de Bogotá 7 1 4 2 6 8 -2 7 12 Once Caldas DAF 5 1 3 1 9 6 +3 6 13 Independiente Santa Fe 5 1 3 1 6 5 +1 6 14 Fortaleza 6 1 3 2 5 6 -1 6 15 Jaguares F.C. 6 1 2 3 4 9 -5 5 16 Deportivo Pereira 3 0 2 1 0 1 -1 2 17 Junior F.C. 5 0 2 3 5 9 -4 2 18 Alianza Valledupar F.C. 6 0 2 4 5 12 -7 2 19 Boyacá Chicó F.C. 5 0 2 3 2 12 -10 2 20 Deportivo Pasto 6 0 1 5 4 11 -7 1

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Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll

Sábado, 29 de agosto de 2026

Jaguares 2 - 2 América de Cali

Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe

8:30 p.m.: Alianza FC 1 - 5 Atlético Nacional

Domingo, 30 de agosto de 2026

2:00 p.m.: Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó

4:10 p.m.: Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros

6:15 p.m.: Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá

8:20 p.m.: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Lunes, 31 de agosto de 2026

6:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira

8:05 p.m. Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

Martes, 1 de septiembre de 2026