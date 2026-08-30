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Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Millonarios no pudo y Medellín respira

Millonarios, con muchas imprecisiones, no pudo ante Inter en El Campín. Caso contrario, Medellín ganó con un Juan Fernando Quintero inspirado.

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Redacción Deportes
30 de agosto de 2026 a las 8:56 p. m.
Millonarios no pasó del empate en casa, y Medellín celebró ante Llaneros: tabla de posiciones en Liga BetPlay.
Millonarios no pasó del empate en casa, y Medellín celebró ante Llaneros: tabla de posiciones en Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Este domingo, 30 de agosto, se jugaron cuatro partidos correspondientes a la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Varios resultados, en las diferentes canchas del país, generan movimiento en la tabla de posiciones.

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Atlético Nacional hizo ‘descabezar’ al técnico de Alianza: directivos tomaron decisión con Camilo Ayala

A continuación los resultados del domingo, aún con el partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga por jugarse. Arrancará a partir de las 8:20 p.m. en Palmaseca.

  • Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó

Un partidazo de cuatro goles en el estadio Cincuentenario. Aunque parecía que Boyacá Chicó se llevaba los puntos, Águilas Doradas reaccionó ante su público.

Empate de cuatro goles en el marcador entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó.
Empate de cuatro goles en el marcador entre Águilas Doradas y Boyacá Chicó. Foto: Colprensa - David Jaramillo.
  • Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros

Con Juan Fernando Quintero dejando una mágica asistencia de gol en el Atanasio Girardot, el poderoso se sacudió de su última derrota con Cúcuta y sumó tres puntos de oro en la lucha por continuar en los ocho.

Imagen del juego donde Medellín venció a Llaneros (2-1) en el Atanasio Girardot.
Imagen del juego donde Medellín venció a Llaneros (2-1) en el Atanasio Girardot. Foto: Colprensa - David Jaramillo.
  • Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá

Los embajadores no pudieron ante su público, en un partido caracterizado por las imprecisiones y la falta de efectividad. Caso contrario. Inter de Bogotá suma un puntazo de oro en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

Millonarios no pasó del empate, con Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Millonarios no pasó del empate, con Internacional de Bogotá, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: América de Cali sigue líder

Con siete partidos disputados, y un invicto de cinco victorias y dos empates, América de Cali lidera la tabla de posiciones con 17 puntos. Segundo asoma Atlético Nacional con 12, mismos que el tercero, Medellín.

El grupo de los ocho lo cierran Millonarios, Llaneros, Tolima, Bucaramanga y Águilas Doradas. Sin embargo, el partido entre los leopardos y el Deportivo Cali podría mover esta zona de la tabla de posiciones.

Fuera del grupo de los ocho parciales están equipos de la talla de Once Caldas y Santa Fe, mientras que Junior, Alianza, Boyacá Chicó y Deportivo Pasto cierran el acumulado.

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1América de Cali7520174+1317
2Atlético Nacional5401124+812
3Independiente Medellín540196+312
4Millonarios F.C.632162+411
5Llaneros F.C.732287+111
6Deportes Tolima531186+210
7Águilas Doradas523086+29
8Atlético Bucaramanga523064+29
9Cúcuta Deportivo622259-48
10Deportivo Cali521275+27
11Internacional de Bogotá714268-27
12Once Caldas DAF513196+36
13Independiente Santa Fe513165+16
14Fortaleza613256-16
15Jaguares F.C.612349-55
16Deportivo Pereira302101-12
17Junior F.C.502359-42
18Alianza Valledupar F.C.6024512-72
19Boyacá Chicó F.C.5023212-102
20Deportivo Pasto6015411-71
La mágica asistencia de Juan Fernando Quintero en la victoria del Medellín sobre Llaneros.
Juan Fernando Quintero descrestó al FPC con mágica asistencia: Medellín celebró ante Llaneros

Así va la fecha 8 de la Liga BetPlay 2026-ll

Sábado, 29 de agosto de 2026

  • Jaguares 2 - 2 América de Cali
  • Junior de Barranquilla 1 - 1 Independiente Santa Fe
  • 8:30 p.m.: Alianza FC 1 - 5 Atlético Nacional

Domingo, 30 de agosto de 2026

  • 2:00 p.m.: Águilas Doradas 2 - 2 Boyacá Chicó
  • 4:10 p.m.: Deportivo Independiente Medellín 2 - 1 Llaneros
  • 6:15 p.m.: Millonarios 0 - 0 Internacional de Bogotá
  • 8:20 p.m.: Deportivo Cali vs. Atlético Bucaramanga

Lunes, 31 de agosto de 2026

  • 6:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Deportivo Pereira
  • 8:05 p.m. Deportes Tolima vs. Cúcuta Deportivo

Martes, 1 de septiembre de 2026

  • 8:00 p.m. Fortaleza vs. Once Caldas