Atlético Nacional hizo ‘descabezar’ al técnico de Alianza: directivos tomaron decisión con Camilo Ayala

Atlético Nacional vapuleó 5-1 a Alianza Valledupar en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por una nueva fecha de la Liga BetPlay y lo hundió en los últimos puestos de la tabla.

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Tras el resultado, se confirmó la decisión que la dirigencia del conjunto de Valledupar tomó: despidió al profesor Camilo Ayala y no continuará al mando del equipo profesional.

Así se oficializó en las últimas horas, además de que también dejarán sus cargos el asistente técnico Edward Muñoz y el preparador físico Javier Arango.

“Les agradecemos por su compromiso, dedicación, profesionalismo y amor por el Club durante el tiempo que hicieron parte de de la Institución. Les deseamos éxitos en sus próximos proyectos profesionales y personales”, dijo el club por medio de un comunicado.

Alianza Valledupar vs. Atlético Nacional. Foto: Colprensa

De manera interina quedarán a cargo Leonardo Torres, entrenador de la categoría Sub-17, y Diego Estrada, director de divisiones menores.

Y es que el desempeño de Alianza Valledupar no estaba siendo el mejor en este inicio de campeonato. En este segundo semestre solamente logró sumar dos puntos producto de cuatro derrotas y dos empates.

Lo que terminó de llenar la copa fue la goleada de Nacional este sábado por 5-1. Los goles fueron de Andrés Sarmiento, Alfredo Morelos, Marlos Moreno en dos ocasiones y Juan Rosa.

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Con estos resultados, Alianza se ubica en la casilla 18 de la Liga BetPlay, solo por encima de Boyacá Chicó y Deportivo Pasto.

La salida de Ayala lo convierte en el tercer entrenado que se va en lo corrido del segundo semestre de este campeonato.

Anteriormente, Richard Páez había dejado su cargo en el Cúcuta Deportivo y en su reemplazo fue nombrado Nicolás Chiesa. Asimismo, Pasto también había anunciado la desvinculación de Jonathan Risueño y en su lugar quedó René Rosero.

Alianza vs. Cúcuta. Foto: Alianza Valledupar F.C. vs Cúcuta Deportivo. Fecha 6 /Colprensa

En el próximo partido, Alianza Valledupar tendrá que jugar contra América en condición de visitante el jueves, 3 de noviembre, por lo que será una dura prueba ya que los caleños son por el momento el mejor equipo del torneo.