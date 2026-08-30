Gloria del FPC le mandó consejo a Julián Álvarez: le dijo lo que tiene que hacer

La novela de Julián Álvarez todavía no termina y casi que todos los días hay un capítulo nuevo. Atlético de Madrid mantiene su posición de no vender al argentino, mientras que Barcelona no pierde la esperanza y esperará hasta el último momento.

Atlético de Madrid puso fin a la novela de Julián Álvarez: hay veredicto y comunicado oficial

El tiempo avanza, cada vez quedan menos horas del mercado de fichajes y no se sabe con exactitud cuál será el futuro del delantero. El propio jugador ha insistido en que se quiere ir al club culé, lo que ha generado un gran malestar en las directivas y en los aficionados colchoneros.

Son muchas las voces del fútbol que han hablado del tema y hasta han aconsejado al futbolista que quedó campeón del mundo con la Selección Argentina en 2022.

Uno de los que habló fue una gloria del fútbol profesional colombiano: Adolfo ‘El Tren’ Valencia, que jugó en el Atlético de Madrid. En diálogo con SuperDeporRadio, el exdeportista afirmó que Álvarez debería permanecer en el equipo e intentar tener una reconciliación con los hinchas.

Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid. Foto: NurPhoto via AFP

“Yo le diría a Julián que se quede ahí, porque es un jugador que hizo goles interesantes, le dio muchas cosas al Atlético de Madrid y es buen jugador”, manifestó.

El exdelantero fue claro al advertir que el conjunto colchonero necesita al número 19, por lo que afirmó que la única solución es que haya un diálogo y que la ‘Araña’ “caiga en razón” de todo lo que ha traído esta situación.

Otro factor clave, de acuerdo con él, será la forma en la que se reconstruya la relación con la hinchada, que en el último juego de local lo pitó cada vez que tomó el balón.

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“Él tiene que coger a la afición, pedir una disculpa y empezar a jugar para el equipo, como lo estaba haciendo antes, con ganas”, dijo.

Valencia también destacó que el técnico Diego Simeone puede ser otro de los actores que cambié todo lo que ha ocurrido. El Tren recordó que el jugador y el entrenador son argentinos y esto puede ayudar a marcar la diferencia.

Finalmente, cerró su consejo mencionando la importancia de salir en los mejores términos en cada uno de los equipos en los que se juegue y siempre ganándose el cariño.

Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, y el escudo del Barcelona. Foto: Getty Images

“Uno tiene que también salir por la puerta grande. Eso piensa un buen jugador y el jugador que tiene la mente, y Julián la tiene, porque uno no escucha de él malas cosas, es un buen chico”, concluyó.

Por el momento, la novela con el delantero argentino, Atlético de Madrid y Barcelona parece que no terminará y que queda mucha tela por cortar, por lo menos hasta que se cierre el periodo de pases y se conozca cuál será el futuro del goleador.