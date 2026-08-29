Europa le sonríe a Colombia: goles de Dávinson Sánchez, Yaser Asprilla y debut de Lucumí

Arranca la temporada de fútbol en Europa, y los colombianos se reportan de la mejor manera. Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla anotaron, mientras que Jhon Jáner Lucumí hizo su debut oficial con la Juventus de Italia.

Tres jugadores colombianos firman en la Premier League y hacen historia: mercado desatado con figuras de selección

Se trata de un dilema para Néstor Lorenzo, el recién renovado técnico de la Selección Colombia, que prepara la lista de convocados para la fecha próxima Fifa. Esta tendrá desarrollo del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

Dávinson Sánchez y Jhon Lucumí son habituales llamados por Lorenzo a la Selección Colombia. De hecho, jugaron el Mundial 2026; pero Yaser Asprilla, aunque ha tenido lugar, no se consolidó en La Tricolor y quedó fuera de la última cita mundialista Norteamérica.

Los tres se reportaron este sábado, 29 de agosto, en sus respectivas ligas. Piden pista para ser llamados en Colombia, y puede que sean nombres a tener en cuenta de cara a la venidera convocatoria.

El gol de Dávinson Sánchez con Galatasaray

Por estar bien posicionado en el área, Dávinson pudo celebrar. Puso el empate parcial de su equipo, Galatasaray, 1-1 contra Goztepe. Al colombiano apenas le rozó el balón en un tiro libre y envió el balón al fondo de la red.

GOOOLLLLLL from Davinson Sánchez! He scored for Galatasaray for the first time this season against Goztepe! 🇨🇴🔥 pic.twitter.com/PUptRJujDR — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ColFootyReport) August 29, 2026

Al final, Galatasaray ganó 3-2.

Doblete de Yaser Asprilla en Girona

Yaser ingresó sobre los 57′, este sábado, con Girona ante Las Palmas. Fue por la fecha 3 de la segunda división española, y al colombiano le bastaron pocos minutos en cancha para marcar la diferencia.

Asprilla anotó doblete, a los 60′ y a los 72′. Sigue en firme con su regreso al Girona, y espera consolidarse en este nuevo proceso mundialista de la Selección Colombia de cara al 2030.

🤩 DOBLETE de Yaser Asprilla con #Girona ante Las Palmas, con una asistencia incluida para el 5-2



🇨🇴 3 goles en 3 partidos en este inicio de temporada, para una de las, todavía, jóvenes promesas de la #SelecciónColombia pic.twitter.com/GrZGEIp0gq — DIEGOL (@diegoooool__) August 29, 2026

Doblete del colombiano Yaser Asprilla🇨🇴 (22) en la goleada del Girona



Obtuvo una calificación de 9.3 según SofaScore🔥 pic.twitter.com/0dw8726Oc8 — Juan Esteban Cáceres Gómez (@JuanesCaceresG) August 29, 2026

Jhon Lucumí debutó con Juventus

Siendo uno de los traspasos más esperados en el mercado de verano italiano, Jhon Lucumí hizo su debut oficial con la Juventus. Fue este sábado, 29 de agosto, en el triunfo por 2-0 ante Parma.

Lucumí arrancó como titular, a los 10′ ecibió amarilla, y sobre los 75′ salió sustituido por Lloyd Kelly. La aplicación 365 le colocó un puntaje de 6.7 al colombiano, en sus primeras sensaciones con uno de los equipos más importantes de la Serie A.

🎙Jhon Lucumi en @DAZN_IT :



¿BUEN DEBUT?

"Bien, muy bien, jugar al lado de grandes jugadores creo que es más fácil y estamos contentos porque el equipo está trabajando bien, estamos intentando ser un equipo fuerte y debemos seguir así"



SPALLETTI

"Bien, creo que el equipo ha… pic.twitter.com/bnM2SpDZ19 — PuebloJuve (@Pueblo_Juve) August 29, 2026

Se viene la fecha Fifa para la Selección Colombia

México, Paraguay y Perú: esos serán los países a los que la Selección Colombia enfrentará en la fecha Fifa de finales de septiembre e inicios de octubre. Será la primera prueba para el nuevo proceso de Lorenzo.