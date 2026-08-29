Juanfer Quintero escogió los cuatro mejores jugadores en la historia de Colombia: “Para mí”

Juan Fernando Quintero es uno de los jugadores que mantiene en incógnita su futuro como jugador de la Selección Colombia, luego del Mundial 2026. Hace unos días atrás aseguró que ya había tomado una decisión y que la comunicaría próximamente de manera oficial.

Dan última versión del futuro de JuanFer Quintero en Selección Colombia: “Se lo manifestó a Lorenzo”

Su retiro de la Tricolor sería un golpe durísimo para los hinchas. Juanfer lleva tres mundiales disputados con la camiseta de la Selección Colombia y, aunque fue suplente en el proceso de Néstor Lorenzo, siempre recibió ovaciones cuando entró a la cancha.

Quintero es una voz autorizada para hablar de la historia del combinado nacional y, en una reciente entrevista con el podcast ‘La Jotadera’ en YouTube, escogió los cuatro mejores jugadores en la historia de Colombia.

“Para mí está James Rodríguez, el Pibe Valderrama, Faustino Asprilla y Falcao”, declaró Juanfer durante una lluvia de preguntas rápidas.

(Empieza en el minuto 26:56)

Eligió al mejor ‘10′ y su jugador favorito de la Liga BetPlay

En esa misma dinámica, Juanfer Quintero aseguró que Neider Morantes es el mejor ‘10′ en la historia del fútbol profesional colombiano, su jugador favorito de la Liga BetPlay es Edwin Cardona y su referente, aparte de Morantes, es el brasileño Rivaldo.

El antioqueño reveló por qué dio varias opciones de respuesta. “Yo tengo un concepto de vida: esto es tan infinito que hacer parte del uno. Los gustos son diferentes, pero uno también tiene que aceptar eque hay diferentes formas de llegar a una sola cosa”, explicó.

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Cabe recordar que Neider Morantes fue su maestro durante los primeros años en el profesionalismo, de ahí que lo elija como el mejor ‘10′ de todos los tiempos. El legendario mediocampista de Envigado FC, también pasó por otros clubes de la liga colombiana como Atlético Nacional, Once Caldas, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín, América de Cali y Boyacá Chicó entre otros.

En ese mismo orden de ideas, queda claro que Juanfer Quintero es un gran admirador de otros futbolistas que juegan en su posición. James Rodríguez y Edwin Cardona también son volantes de creación con los que llegó a compartir camerino en la Selección Colombia.

James Rodríguez y Juan Fernando Quintero darían un paso al costado después del Mundial de 2026 Foto: Getty Images

Sumado a eso, también incluyó en la lista de mejores jugadores a Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, leyenda absoluta de la Tricolor y, para muchos expertos, el mejor mediocampista creativo que ha tenido Colombia en toda su historia.

Aunque muchos califican esa característica del ‘volante 10′ como una posición extinta en el fútbol moderno, la Selección ha tenido grandes exponentes que también fueron figuras a nivel de clubes como es el caso de Juanfer, James y Valderrama, todos ellos con un lugar especial en el recuerdo de los hinchas que lograron disfrutar de su visión, técnica y calidad.