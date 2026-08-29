Luis Díaz dijo quién es el mejor jugador del mundo: pidió que se vote por él en el Balón de Oro

Bayern Múnich tuvo una faena en el primer partido de Bundesliga y se perfila, nuevamente, como el máximo favorito. El equipo de Kompany aplastó 5-1 al Stuttgart y Luis Díaz fue uno de los protagonistas.

Insólito desperdicio de Luis Díaz en el debut de Bundesliga con Bayern: frente al arco lo falló

El colombiano se encargó de anotar el último gol para cerrar el partido y dejar a los Bávaros en el primer puesto. Harry Kane, por su parte, no anotó, pero también tuvo una gran presentación con pases quirúrgicos y trabajando para el equipo.

Tras el juego, Lucho atendió a los medios de comunicación y allí dio una declaración que ha llamado la atención: aseguró que no tiene duda de que el inglés es hoy en día el mejor jugador del mundo.

Harry Kane (atrás) y Luis Díaz, compañeros en Bayern Múnich Foto: Getty Images

“Lo demostró toda la temporada pasada y lo viene mostrando hace mucho tiempo, es un chico que hace todo bien”, expresó.

El guajiro se deshizo en elogios sobre el 9 de la Selección de Inglaterra, confesó que siente una gran admiración hacia él y cree que nunca hace nada mal. “Va, corre, defiende, mete pases, mete gol, la mentalidad que tiene es de locos”, dijo.

La reacción del DT del Bayern Múnich tras anotación de Luis Díaz en goleada a Stuttgart en Bundesliga: “No ha sido fácil”

En estos momentos, Kane es uno de los grandes nombres que hay para ganar el Balón de Oro y ser elegido el mejor jugador del planeta. No obstante, hay otros jugadores importantes que compiten con él, como por ejemplo Lamine Yamal.

Pese a esto, para Díaz hay solo una opción y, por lo mismo, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todas las personalidades que tienen la opción de votar en este galardón que entrega France Football.

Harry Kane y Luis Díaz Foto: Getty Images

“Para mí es el primero de los demás candidatos a ganar el Balón de Oro, ojalá pueda llevárselo y estemos contentos todos”, concluyó.

Y es que los número del delantero en la temporada anterior fueron impresionantes: logró anotar 61 goles en todas las competiciones y asistió en 7 ocasiones, lo que lo ha llevado a ser uno de los mejores a lo largo de la campaña.