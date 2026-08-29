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Luis Díaz dijo quién es el mejor jugador del mundo: pidió que se vote por él en el Balón de Oro

El colombiano lanzó varios elogios hacia este futbolista y hasta afirmó que nunca hace nada mal.

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Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

29 de agosto de 2026 a las 6:41 a. m.
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich.
Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich. Foto: DeFodi Images via Getty Images

Bayern Múnich tuvo una faena en el primer partido de Bundesliga y se perfila, nuevamente, como el máximo favorito. El equipo de Kompany aplastó 5-1 al Stuttgart y Luis Díaz fue uno de los protagonistas.

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El colombiano se encargó de anotar el último gol para cerrar el partido y dejar a los Bávaros en el primer puesto. Harry Kane, por su parte, no anotó, pero también tuvo una gran presentación con pases quirúrgicos y trabajando para el equipo.

Tras el juego, Lucho atendió a los medios de comunicación y allí dio una declaración que ha llamado la atención: aseguró que no tiene duda de que el inglés es hoy en día el mejor jugador del mundo.

Harry Kane (atrás) y Luis Díaz, compañeros en Bayern Múnich
Harry Kane (atrás) y Luis Díaz, compañeros en Bayern Múnich Foto: Getty Images

Lo demostró toda la temporada pasada y lo viene mostrando hace mucho tiempo, es un chico que hace todo bien”, expresó.

El guajiro se deshizo en elogios sobre el 9 de la Selección de Inglaterra, confesó que siente una gran admiración hacia él y cree que nunca hace nada mal. “Va, corre, defiende, mete pases, mete gol, la mentalidad que tiene es de locos”, dijo.

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En estos momentos, Kane es uno de los grandes nombres que hay para ganar el Balón de Oro y ser elegido el mejor jugador del planeta. No obstante, hay otros jugadores importantes que compiten con él, como por ejemplo Lamine Yamal.

Pese a esto, para Díaz hay solo una opción y, por lo mismo, aprovechó el momento para enviarle un mensaje a todas las personalidades que tienen la opción de votar en este galardón que entrega France Football.

Harry Kane y Luis Díaz
Harry Kane y Luis Díaz Foto: Getty Images

Para mí es el primero de los demás candidatos a ganar el Balón de Oro, ojalá pueda llevárselo y estemos contentos todos”, concluyó.

Y es que los número del delantero en la temporada anterior fueron impresionantes: logró anotar 61 goles en todas las competiciones y asistió en 7 ocasiones, lo que lo ha llevado a ser uno de los mejores a lo largo de la campaña.