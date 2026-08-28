El gol de Luis Díaz ante el Stuttgart desde la tribuna y con sonido ambiente: nadie se perdió su obra maestra

Luis Díaz comienza otro camino de gloria, donde espera sumar la que sería su segunda Bundesliga en su carrera deportiva. Las cosas iniciaron de gran manera, pues en pleno debut ante el Stuttgart (fecha 1) Lucho fue protagonista, al marcar un golazo que ratifica el dominio del gigante bávaro y sus verdaderas intenciones en esta temporada.

Parece que el Bayern Múnich navegará solo en este nuevo viaje en Alemania, como sucedió en el curso pasado, cuando ganó el título de forma anticipada y siendo absolutamente superior a sus rivales en la Bundesliga. Según la medición en este debut, con un contundente 5-1 en Allianz Arena, las cosas pintan con un escenario calcado.

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Fue un partido que tuvo al volante colombiano Luis Díaz en la titular en un tridente con Michael Olise y Harry Kane, planteamiento que deja ver que el técnico Vincent Kompany no se guardó nada y mostró todas sus herramientas de ataque desde el primer momento.

Triunfo aplastante del Bayern Múnich

Un gol del central francés Dayot Upamecano, de cabeza, tras un saque de esquina en el minuto 21, puso en ventaja al Bayern. El Stuttgart igualó en el 52’, gracias a Josha Vagnoman, pero el gigante bávaro no tardó en responder y marcó dos goles para asegurar el triunfo, con un tanto de Michael Olise (55’) y un autogol de Josha Vagnoman (58’), quien pasó de héroe a villano.

Luego, Aleksandar Pavlović (82’) y Luis Díaz (90+2’) ampliaron el marcador, y concretaron el 5-1 para sumar los primeros tres puntos en la Bundesliga.

El gol de Lucho Díaz desde la tribuna

Cuanto ya todo estaba definido, Lucho alcanzó a marcar el quinto gol en el recital bávaro, ya sobre el descuento, antes del pitazo final. De esta manera, el gigante alemán comienza de forma brillante en una de las ligas más importantes del mundo. Los hinchas en el Allianz Arena grabaron la anotación del guajiro desde las gradas.

En las imágenes se ve el magistral remate de Luis Díaz tras el pase de Ismael Saibari, recién fichaje del Bayern para esta temporada. Por toda la zona interior, el marroquí le armó la pista a Lucho, y con precisión le lanzó la pelota para que el guajiro solamente tuviera que empujar al fondo de la red ante el achique del portero rival.

En ese momento, el clip de video, además de mostrar el gol de Lucho, introduce la melodía de los hinchas en el Allianz Arena, pues se escucha el grito de gol, mientras Lucho va hacia una de las esquinas a celebrar.

Video que muestra la alegría de las tribunas y lo que produce un gol del volante colombiano en Alemania.