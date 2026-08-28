La tabla de la Premier League tras la goleada del Manchester City al Crystal Palace de Muñoz y Lerma

Segundo partido del Manchester City de Enzo Maresca en la Premier League y segunda victoria, esta vez por 4-1 como visitante ante Crystal Palace de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, en la apertura de la fecha 2 de la liga inglesa. Los dobletes de Erling Haaland y Rayan Cherki fueron más que suficientes para imponer la jerarquía.

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Después de quedarse frustrado al no anotar en la victoria 2-1 ante el Bournemouth, el noruego Haaland consiguió su primer tanto de este curso al abrir el marcador, de cabeza, en el minuto 17.

En la segunda mitad, el protagonista fue el francés Cherki, con un doblete: primero, a pase de Phil Foden en el 54’, y luego asistido por Josko Gvardiol en el 59’.

Entre tanto, el Palace, campeón de la Conference League europea la pasada temporada, había acortado su desventaja con un tanto en contra del arquero italiano Gianluigi Donnarumma, tras una falta lanzada por el español Yeremi Pino en el 56’.

Con todo decidido, Haaland puso el cuarto y definitivo en el 82’, con otra asistencia de Foden, el otro protagonista del partido. En los últimos minutos debutó, además, el joven mediocampista marroquí Ayyoud Bouaddi, recién llegado al City desde el Lille.

Tabla de la Premier League Foto: Google

Gracias a la victoria, el Manchester City toma los mandos de la tabla de posiciones con un pleno de 6 puntos, a la espera del resto de partidos del fin de semana.

Tabla de la Premier League Foto: Google

Los dos triunfos ligueros han permitido al City recuperar la confianza que había quedado dañada por la dura derrota 3-0 sufrida ante el Arsenal en su primer partido oficial de la temporada, la Community Shield, en semanas atrás.

Así continúa la segunda fecha de la Premier League

La segunda jornada de la Premier League sigue con cuatro partidos en la fecha sabatina, en los cuales el Liverpool de Andoni Iraola y el Tottenham buscarán sus primeras victorias de la temporada, en casa contra Nottingham Forest y Newcastle United, respectivamente.

El Brighton, el equipo que terminó con mejor diferencia de goles a favor en la primera jornada, visitará el domingo al Chelsea de Xabi Alonso, mientras que el campeón Arsenal no jugará hasta el lunes, cuando visite en Birmingham al Aston Villa. Manchester United espera no tener complicaciones con el Ipswich Town, recién ascendido esta temporada.

Muñoz y Lerma en la suplencia

Una de las situaciones que preocupa en el Crystal Palace es que Daniel Muñoz y Jefferson Lerma fueron suplentes ante el City y, además, no fueron utilizados como variantes durante el partido. Lo que podría estar acercando una posible despedida, más que todo del lateral de la Selección Colombia, que tendría ofertas desde la mesa en la Premier League.