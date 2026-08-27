Millonada por Daniel Muñoz: en Inglaterra reportaron club que ofertó para sacarlo del Crystal Palace

Sigue estando abierta la posibilidad de que Daniel Muñoz cambie de club en Europa.

Si bien en Crystal Palace sus últimos años han sido buenos, luego de su destacado papel en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, le han surgido pretendientes. Todos los interesados hacen parte de la Premier League de Inglaterra.

Daniel Muñoz cabecea el balón durante un calentamiento de la Selección Colombia. Foto: FIFA via Getty Images

En días pasados se mencionó que Tottenham Hotspur y Everton lo tenían en la mira. Ahora, el medio The Athletic ha reportado que hay un tercero que se lanzó formalmente por hacerse con los servicios del exjugador de Atlético Nacional y Águilas Doradas.

Quienes revelaron la información dieron a conocer el equipo, así como también la cantidad que pusieron sobre la mesa: “Nottingham Forest ha presentado una oferta de hasta 22 millones de libras por el lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz”.

En la cuenta de X del medio en mención también apuntan a que ya será cuestión del Palace aceptar o no: “La oferta, que incluye una cuota inicial de 20 millones de libras y otros 2 millones de libras en complementos, está siendo considerada ahora por el Palace”.

DT juega un papel clave

Oliver Glasner es hoy día el entrenador del Nottingham Forest; previamente estuvo en Crystal Palace, donde coincidió con Muñoz. Justamente ahí es que puede radicar el interés del estratega por el colombiano, con quien desearía contar de nuevo para un proyecto ambicioso como parte del City Group.

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En Palace, el técnico en mención dejó un legado y Daniel también fue parte de este. Juntos pudieron conquistar dos de los trofeos más importantes en la historia del cuadro de Londres: la FA Cup y la Community Shield.

Será cuestión de cómo avance la puja por el lateral derecho de la Tricolor para saber si, luego de tres años en Palace, acaba saliendo para firmar por lo que sería su segunda institución en la Premier League de Inglaterra.

Encrucijada para Muñoz

A la hora de revisar lo que tiene frente a lo que le ofrecen, Daniel Muñoz debe hacer un examen exhaustivo para no tomar una mala decisión a sus 30 años.

En Crystal Palace es un fijo de dicho elenco. Recientemente, las directivas trajeron a otro jugador para el puesto, pero, de momento, no ha sido competencia directa. Se trata de Anan Khalaili, procedente del Royale Union Saint-Gilloise.

Durante el primer y único partido de la liga inglesa que ha jugado Muñoz con Palace en la campaña 2026/2027, por decisión del técnico Pierre Sage, quien fue titular fue el colombiano. No obstante, al minuto 55 fue sustituido para darle ingreso justamente a su competencia directa.

El panorama en el Forest, en caso de llegar Daniel, es algo diferente, porque aterrizaría para ser el dueño de la banda derecha. Hasta ahora, Nottingham no parece tener a alguien fijo para dicho puesto y también muestra interés por Javi Rueda, del Celta de Vigo.

Ola Aina es a quien ha utilizado Glasner en el arranque de la Premier y la Copa de la Liga, pero no parece convencer a quien está al mando de la plantilla.