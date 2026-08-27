Reinaldo Rueda consiguió trabajo: club hizo anuncio oficial y se supo rol que desempeñará

Antes de que se confirmara la llegada de Lucas González como técnico de Atlético Nacional, quien era relacionado con dicho cargo era Reinaldo Rueda, campeón de la Copa Libertadores con el conjunto verdolaga en 2016.

A lo largo de varias semanas, ese era el nombre que, supuestamente, más fuerza tenía. Sin embargo, la negativa por parte del entrenador se dio y la dirigencia de los de Medellín tuvo que buscar otro nombre para hacerse cargo del plantel profesional.

Reinaldo Rueda, técnico colombiano con paso por Atlético Nacional. Foto: Getty Images

Rueda, desde entonces, se mantuvo al margen de otros equipos y no se le vinculó con otros proyectos, hasta que en las últimas horas fue presentado por una institución de Estados Unidos que lo incorporó a su proyecto, aunque no como director técnico en propiedad.

Anunciado oficialmente en Strikers Miami

Strikers Miami es un club y academia de fútbol de formación juvenil que se encuentra situado en Miami, Estados Unidos. Su propósito es la formación de futuros talentos con categorías entre los 5 y los 19 años.

También cuentan con formación para entrenadores, entre otras líneas dentro del balompié.

Fue justamente ese enfoque el que llevó al club a fijarse en la experiencia de Rueda para sumarlo como uno de los entrenadores que pueden capacitar a los de Florida.

Según la publicación realizada durante este jueves, al DT nacido en Cali lo sumaron a un “simposio del cuerpo técnico de Strikers”.

“Qué honor contar con la presencia del entrenador Reinaldo Rueda, compartiendo sus conocimientos, experiencia y visión durante estas dos jornadas increíbles”, agregan en la comunicación donde se supo el nuevo trabajo para ‘RRR’.

“Una oportunidad única para que nuestro cuerpo técnico aprenda, crezca y siga elevando el nivel en Strikers Miami FC”, exaltó el club, que es el más beneficiado.

“Gracias, entrenador Rueda, por dedicar su tiempo y experiencia a nuestros entrenadores”, culmina el post donde hay una foto del estratega colombiano.

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Han sido múltiples las reacciones en Colombia ante la salida de dicha información. Si bien es un nuevo proyecto para Rueda, está alejado de lo que se esperaba para quien supo dirigir a selecciones nacionales como las de Colombia, Chile y Honduras.

También en el historial del DT figura haber dirigido equipos de prestigio en Sudamérica como Atlético Nacional y Flamengo de Brasil, entre otros.

Decepcionante última experiencia

Reinaldo Rueda quedó fuera del Mundial 2026 con Honduras. Un empate 0-0 ante Costa Rica, el 18 de noviembre de 2025, hizo que terminara segundo del Grupo C de las Eliminatorias de Concacaf, con nueve puntos, dos menos que Haití, que obtuvo el cupo directo.

El resultado fue decepcionante porque Honduras llegó a la última jornada con posibilidades claras de clasificación, pero no consiguió marcar en San José.

"Reinaldo Rueda"



Porque se puso a llorar en conferencia de prensa tras la eliminación de Honduras del Mundial 2026.

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Además, la derrota 2-0 frente a Nicaragua en la fecha anterior terminó siendo determinante en el desenlace. Rueda reconoció después del partido que el equipo quedó eliminado por diferencia de goles y lamentó que el trabajo realizado no hubiera sido suficiente.

La eliminación también significó el final de su segundo ciclo al frente de Honduras. Rueda dirigió 53 partidos durante su etapa y dejó el cargo tras no conseguir llevar al equipo al Mundial de 2026.