ChatGPT en automóviles: cómo la IA está mejorando la experiencia de conducción en estas marcas

La inteligencia artificial se consolida cada vez más en diferentes sectores y el automotriz no es la excepción. Aunque hoy por hoy hay una gran cantidad de vehículos que son autónomos en muchas tareas, existen reconocidas marcas que usan la famosa plataforma ChatGPT para mejorar la experiencia del conductor y sus acompañantes.

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Marcas de vehículos que usan ChatGPT

Volkswagen fue una de las primeras marcas de vehículos que le apostó a esta inteligencia artificial y, en algunas referencias, es posible hacer preguntas con la voz para que estas sean solucionadas por la plataforma. Con el comando “Hello IDA”, los conductores y ocupantes pueden hacer preguntas tipo: ¿Cuál es la capital de Colombia?, ¿cuándo ganó España su primer mundial de fútbol?, etc.

Por su parte, General Motors también confió en ChatGPT cuando esta apenas estaba ganando terreno en el mundo. En 2023, la fabricante de los vehículos Chevrolet confirmó su alianza con Microsoft para integrar la inteligencia artificial en sus automotores.

En esta marca, la tarea de la inteligencia artificial es la misma que tuvo en Volkswagen: responder preguntas para los ocupantes del vehículo. Así, la compañía buscaba ampliar las capacidades del asistente del automóvil para ayudar al usuario en sus tareas y dudas cotidianas.

Las marcas que apenas este año decidieron incorporar esta IA

La reconocida marca Mercedes-Benz anunció hace poco el uso de ChatGPT. Específicamente, en su sistema de multimedia. Esta herramienta le permite al conductor y sus ocupantes controlar todo este sistema a través de su voz con el código “Hey Mercedes”; tras pronunciar estas dos palabras, el sistema permite que se activen los comandos sin la necesidad de tocar ningún botón en el habitáculo.

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Por último, la marca francesa DS también anunció recientemente la integración de esta inteligencia artificial en los vehículos eléctricos que comercializa en Europa. Con esta compañía se oficializó la interacción personal con el vehículo mediante comandos de voz naturales, permitiendo controlar diferentes funciones de entretenimiento del vehículo.

Allí, los ocupantes activan el módulo con el código “Ok, Iris”. Ahora bien, Apple también incorporó esta inteligencia artificial en su sistema vehicular, lo que significa que todos los automóviles que tengan incorporado el sistema de CarPlay de Apple tienen ChatGPT.

Los vehículos que cuentan con Apple CarPlay tienen a su disposición ChatGPT. Foto: Getty Images

La participación de estas herramientas tecnológicas en los vehículos ilusiona a los usuarios y creadores, pues insisten en que es un potenciador. “Es una revolución tecnológica con un potencial ilimitado que forma parte de una de las mayores transformaciones societales del siglo XXI”, señaló Olivier François, jefe de DS Automobiles

De esta forma, ChatGPT gana terreno en diferentes terrenos fuera de las pantallas tradicionales que inició. Los fabricantes de vehículos decidieron optar por esta aplicación debido a sus amplias bases de datos.