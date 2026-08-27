Caminata de la Solidaridad 2026 en Bogotá: estas son las vías que estarán cerradas y las rutas alternas para este fin de semana

Este domingo, 30 de agosto, Bogotá será la sede principal de la tradicional Caminata de la Solidaridad. Así, los conductores capitalinos tendrán que reprogramar sus viajes a propósito de los cierres viales programados.
La carrera será de 21 kilómetros e iniciará a las 6:00 a. m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Desde allí, los participantes recorrerán la calle 57A, la carrera 27A, la diagonal 61C y diferentes tramos de la avenida NQS.
Posteriormente, se dirigirán por sectores de la avenida carrera 24, la transversal 28, la carrera 28, la avenida calle 53 y la avenida carrera 60. Se estima que la jornada finalice a las 11:30 a. m. en el mismo punto de partida: El Campín.
La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó los cierres totales en los siguientes tramos y horarios:
- Calle 57A, entre avenida carrera 30 (NQS) y carrera 27A: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Carrera 27A, entre calle 57A y diagonal 61C: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Diagonal 61C, entre avenida carrera 30 (NQS) y avenida carrera 24: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Avenida carrera 30 (NQS), calzada occidental lenta, entre diagonal 61C y avenida calle 68: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Avenida carrera 30 (NQS), calzada occidental lenta, entre avenida calle 68 y calle 92: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m.
- Avenida carrera 24, calzada occidental, entre calle 62 y diagonal 61C: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Transversal 28, calzada occidental, entre diagonal 61C y calle 53B bis: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Carrera 28, entre calle 53B bis y avenida calle 53: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Avenida calle 53, calzada norte, entre avenida carrera 60 y carrera 27: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
- Avenida carrera 60, en ambas calzadas, entre avenida calle 63 y avenida calle 53: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
Además, la Secretaría estableció cambios en las inmediaciones de El Campín, pues estarán inhabilitadas las calles 63 y 92.
Vías alternas para quienes planeaban transitar por estas vías
- Carrera 60
Quien debía circular por la avenida carrera 60 en sentido norte-sur, podrá tomar la avenida calle 63 y posteriormente la carrera 68 o la avenida Rojas.
- Avenida calle 53
Los ciudadanos que debían transitar por la avenida calle 53 desde el oriente hacia el occidente, ahora deberán tomar la carrera 27 al norte, la calle 53 B al oriente, la avenida carrera 24 al sur, la calle 35 al occidente y la avenida NQS al sur.
- Carrera 50
Los conductores que debían dirigirse en sentido sur-norte por la avenida carrera 50 podrán tomar la calle 26 o la 53 hacia el oriente y posteriormente la NQS hacia el norte.
- Carrera 24
Quienes iban a utilizar la carrera 24 en sentido norte-sur deberán tomar la calle 63 hacia el occidente y posteriormente la NQS hacia el sur.