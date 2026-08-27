VEHÍCULOS

Caminata de la Solidaridad 2026 en Bogotá: estas son las vías que estarán cerradas y las rutas alternas para este fin de semana

La Secretaría de Movilidad confirmó las restricciones y las rutas alternas que pueden tomar los conductores.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

27 de agosto de 2026 a las 5:14 p. m.
Vías cerradas por la Caminata de la Solidaridad este domingo, 30 de agosto.
Vías cerradas por la Caminata de la Solidaridad este domingo, 30 de agosto. Foto: Fotos: Alcaldía de Bogotá

Este domingo, 30 de agosto, Bogotá será la sede principal de la tradicional Caminata de la Solidaridad. Así, los conductores capitalinos tendrán que reprogramar sus viajes a propósito de los cierres viales programados.

Bogotá. Diciembre 11 de 2025. Se realiza una nueva jornada de ciclovía nocturna en la capital, con motivo de Navidad, la jornada va de las 6:00 PM y culminará a las 12:00 AM.
Vías cerradas este jueves 27 de agosto en Bogotá por la ciclovía nocturna

La carrera será de 21 kilómetros e iniciará a las 6:00 a. m. en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Desde allí, los participantes recorrerán la calle 57A, la carrera 27A, la diagonal 61C y diferentes tramos de la avenida NQS.

Posteriormente, se dirigirán por sectores de la avenida carrera 24, la transversal 28, la carrera 28, la avenida calle 53 y la avenida carrera 60. Se estima que la jornada finalice a las 11:30 a. m. en el mismo punto de partida: El Campín.

El evento se está llevando a cabo en la mañana del domingo, 17 de agosto.
El evento se realizará este domingo, 30 de agosto. Foto: Alcaldía de Bogotá

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó los cierres totales en los siguientes tramos y horarios:

  • Calle 57A, entre avenida carrera 30 (NQS) y carrera 27A: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Carrera 27A, entre calle 57A y diagonal 61C: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Diagonal 61C, entre avenida carrera 30 (NQS) y avenida carrera 24: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Avenida carrera 30 (NQS), calzada occidental lenta, entre diagonal 61C y avenida calle 68: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Avenida carrera 30 (NQS), calzada occidental lenta, entre avenida calle 68 y calle 92: de 6:00 a. m. a 10:00 a. m.
  • Avenida carrera 24, calzada occidental, entre calle 62 y diagonal 61C: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Transversal 28, calzada occidental, entre diagonal 61C y calle 53B bis: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Carrera 28, entre calle 53B bis y avenida calle 53: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Avenida calle 53, calzada norte, entre avenida carrera 60 y carrera 27: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.
  • Avenida carrera 60, en ambas calzadas, entre avenida calle 63 y avenida calle 53: de 6:00 a. m. a 11:30 a. m.

Además, la Secretaría estableció cambios en las inmediaciones de El Campín, pues estarán inhabilitadas las calles 63 y 92.

frentes de obra reparación de malla vial sobre la NQS Obras para mejorar la movilidad en Bogotá Enero 4 del 2023 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
Así cambiará la movilidad en la avenida NQS con la construcción del nuevo puente en la Octava Sur

Vías alternas para quienes planeaban transitar por estas vías

  • Carrera 60

Quien debía circular por la avenida carrera 60 en sentido norte-sur, podrá tomar la avenida calle 63 y posteriormente la carrera 68 o la avenida Rojas.

  • Avenida calle 53

Los ciudadanos que debían transitar por la avenida calle 53 desde el oriente hacia el occidente, ahora deberán tomar la carrera 27 al norte, la calle 53 B al oriente, la avenida carrera 24 al sur, la calle 35 al occidente y la avenida NQS al sur.

  • Carrera 50

Los conductores que debían dirigirse en sentido sur-norte por la avenida carrera 50 podrán tomar la calle 26 o la 53 hacia el oriente y posteriormente la NQS hacia el norte.

  • Carrera 24

Quienes iban a utilizar la carrera 24 en sentido norte-sur deberán tomar la calle 63 hacia el occidente y posteriormente la NQS hacia el sur.