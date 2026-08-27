Parqueaderos de Bogotá bajo la lupa: Alcaldía anuncia nuevas medidas para controlar el servicio

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha anunciado la implementación de una estrategia que busca evitar casos de mal parqueo en la ciudad.

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Se trata de un nuevo sello oficial, el cual permitirá a los ciudadanos identificar de una manera más sencilla aquellos puntos de valet parking que se encuentran autorizados.

La medida está hecha para poder brindar mayor tranquilidad a los conductores, ofreciéndoles una manera de verificar la legalidad del servicio previo a entregar su vehículo, así como brindar un mejor orden en aquellas zonas de la capital que principalmente ofrecen zonas gastronómicas.

Esto también deriva en las múltiples acciones que la Alcaldía ha hecho para poder mejorar los casos de estacionamiento indebido.

En coordinación con la Policía Metropolitana de Bogotá, el distrito ha llevado a cabo 57 operativos de control, los cuales han permitido imponer 584 comparendos e inmovilizar 99 vehículos por mal parqueo, además de efectuar 71 levantamientos o suspensiones por la prestación irregular del servicio en el espacio público.

¿Cómo funciona la nueva estrategia de la alcaldía?

La Secretaría de Movilidad compartió cómo funciona la nueva medida, en donde el sello oficial será instalado en los puntos que se encuentran autorizados para prestar el servicio de valet parking.

Este sello tendrá consigo un código QR en el que los usuarios podrán ingresar y averiguar si, previo a que entreguen su coche, el sitio cuenta con la aprobación del distrito.

El código QR del nuevo sello permitirá consultar la autorización del servicio de valet parking antes de entregar el vehículo. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Hoy en día, la ciudad de Bogotá cuenta con 22 puntos autorizados para prestar este servicio, de los cuales 18 de estos forman parte de la empresa Vale-T-Zone S.A.S. – Parking Point y cuatro a Valet 99 S.A.S. – Parking Solutions.

Para poder conocer aquellos puntos que ofrecen estos servicios, los usuarios deben consultar en el Registro Distrital de Estacionamientos, en donde habrá información acerca de las zonas aprobadas.

Funcionamiento del valet parking

El valet parking es un servicio en el cual un operador recibe el vehículo en un punto autorizado de la vía para posteriormente llevarlo a un estacionamiento autorizado. Luego de finalizar, el coche es entregado de nuevo al usuario.

El distrito reitera que el punto en donde se recibe el carro no es un espacio para parquear. Asimismo, el vehículo no puede permanecer allí por más de cinco minutos.

La operación de valet parking necesita de una autorización y el cumplimiento de las condiciones que fueron establecidas por la alcaldía.