El detalle que une a Lina Tejeiro y Karina García durante sus embarazos: “Es horrible”

El embarazo de Lina Tejeiro volvió a generar conversación en redes sociales luego de que la actriz compartiera una escena con la que varias mujeres aseguraron sentirse identificadas. Esta vez, el motivo no estuvo relacionado con la llegada de su hijo Gael, sino con una de las molestias que pueden aparecer durante los últimos meses de gestación.

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Con su sentido del humor, la actriz publicó un video en el que mostró lo que ocurre cuando aparece, de manera inesperada, una fuerte sensación en la zona pélvica. En la grabación, Lina aparece caminando y, de un momento a otro, reacciona ante lo que describió como un “corrientazo” en su zona íntima.

La publicación no tardó en despertar comentarios de sus seguidores y de otras figuras de la farándula nacional. Entre las reacciones apareció la de Karina García, quien también está embarazada y reconoció haber experimentado algo similar.

La empresaria y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 respondió al video con un mensaje que rápidamente llamó la atención por la manera en que se identificó con la actriz.

“Ay, Dios, yo te entiendo, es horrible, jajajajaja”, escribió Karina.

El comentario dejó en evidencia una coincidencia entre las dos famosas, quienes actualmente atraviesan sus respectivos embarazos y han mostrado parte de sus experiencias con sus millones de seguidores a través de las redes sociales.

Aunque Lina abordó el episodio desde el humor, este tipo de molestias puede presentarse durante el tercer trimestre. En esta etapa, el crecimiento del bebé aumenta la presión sobre diferentes zonas de la pelvis y puede generar sensaciones repentinas que algunas mujeres describen como pinchazos o pequeñas descargas.

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Los movimientos y cambios de posición del bebé también pueden contribuir a que aparezcan estas molestias. Además, el organismo atraviesa modificaciones mientras se prepara para el parto, entre ellas cambios en los ligamentos y en la zona pélvica.

La publicación de Lina también recibió comentarios de Laura Tobón, Violeta Bergonzi, Marilyn Patiño y Vale Lizcano, quienes manifestaron conocer esta particular sensación.