Gente

Pautips reveló cómo es su verdadera relación con Lina Tejeiro y destapó desconocido detalle

La creadora de contenido se sinceró en sus redes sociales y habló del programa de cocina del Canal RCN.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

7 de agosto de 2026 a las 12:06 p. m.
Pautips y Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity 2026'.
Pautips y Lina Tejeiro en 'MasterChef Celebrity 2026'. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales gracias a la participación de algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano, que aceptaron la invitación del Canal RCN para poner a prueba sus habilidades culinarias.

Lina Tejeiro / Iván Marín
Lina Tejeiro reveló la verdad detrás de su pleito con Iván Marín en MasterChef Celebrity: “Me dio papaya”

Dos de las participantes que más conversación han generado en las redes sociales son Lina Tejeiro y Pautips. Ambas cuentan con comunidades de millones de seguidores, quienes han seguido de cerca su desempeño y comportamiento a lo largo de la competencia.

Debido al interés que ha despertado su paso por MasterChef Celebrity, Pautips respondió varias inquietudes de sus seguidores durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de sus redes sociales.

Pautips responde a las opiniones de sus compañeros sobre su competitividad
Participante de la octava temporada de 'MasterChef Celebrity'. Foto: Canal RCN

“¿Te la llevas bien con Lina en MasterChef?“, cuestionó uno de sus fans.

Con el fin de despejar las dudas, la creadora de contenido explicó cómo es su relación con la actriz y aseguró que se conocen desde hace varios años y que, desde entonces, han mantenido una buena relación.

Así quedó el reto en parejas de 'MasterChef Celebrity'.
MasterChef Celebrity: reto en parejas dejó sorpresas y dos famosos se llevaron el pin de inmunidad

“Total. Lina es una bacana, ya nos conocíamos de antes por amigos en común... es súper chistosa y espontánea y me encantó compartir más con ella en MasterChef”, escribió.

Lina Tejeiro no tardó en reaccionar y compartió la publicación en sus historias de Instagram, confirmando que entre ambas existe una cercana amistad.

“Ojalá nos volvamos a ver pronto”, anotó.

Pautips y Lina Tejeiro destaparon cómo fue su relación en el 'reality' del Canal RCN.
Pautips y Lina Tejeiro destaparon cómo fue su relación en el 'reality' del Canal RCN. Foto: Instagram @pautips / @linatejeiro

¿Quiénes continúan dentro de ‘MasterChef Celebrity 2026′?

  • Lina Tejeiro: actriz.
  • Robert Farah: extenista.
  • Julieta Piñeres: presentadora y periodista.
  • Iván Marín: comediante.
  • Sebastián Vega: actor.
  • Pautips: creadora de contenido.
  • Virginia Lizcano: comediante.
  • Marcela Carvajal: actriz.
  • Víctor Tarazona: actor.
  • Milena López: presentadora y periodista.
  • Tuto Patiño: actor.
  • Luciano D’Alessandro: actor.
  • Sebastián Villalobos: creador de contenido.
  • Martha Restrepo: actriz.
  • Tavo Bernate: comediante.
  • Luisa Vergara: actriz.
  • Jimmy Vásquez: actor.
  • Verónica Orozco: actriz y cantante.
  • Mariana Mozo: actriz.
  • Emmanuel Restrepo: actor.
  • Emiro Navarro: creador de contenido.