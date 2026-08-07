Pautips reveló cómo es su verdadera relación con Lina Tejeiro y destapó desconocido detalle

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se ha convertido en tema de conversación en las redes sociales gracias a la participación de algunas de las figuras más destacadas del entretenimiento colombiano, que aceptaron la invitación del Canal RCN para poner a prueba sus habilidades culinarias.
Dos de las participantes que más conversación han generado en las redes sociales son Lina Tejeiro y Pautips. Ambas cuentan con comunidades de millones de seguidores, quienes han seguido de cerca su desempeño y comportamiento a lo largo de la competencia.
Debido al interés que ha despertado su paso por MasterChef Celebrity, Pautips respondió varias inquietudes de sus seguidores durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de sus redes sociales.
“¿Te la llevas bien con Lina en MasterChef?“, cuestionó uno de sus fans.
Con el fin de despejar las dudas, la creadora de contenido explicó cómo es su relación con la actriz y aseguró que se conocen desde hace varios años y que, desde entonces, han mantenido una buena relación.
“Total. Lina es una bacana, ya nos conocíamos de antes por amigos en común... es súper chistosa y espontánea y me encantó compartir más con ella en MasterChef”, escribió.
Lina Tejeiro no tardó en reaccionar y compartió la publicación en sus historias de Instagram, confirmando que entre ambas existe una cercana amistad.
“Ojalá nos volvamos a ver pronto”, anotó.
¿Quiénes continúan dentro de ‘MasterChef Celebrity 2026′?
- Lina Tejeiro: actriz.
- Robert Farah: extenista.
- Julieta Piñeres: presentadora y periodista.
- Iván Marín: comediante.
- Sebastián Vega: actor.
- Pautips: creadora de contenido.
- Virginia Lizcano: comediante.
- Marcela Carvajal: actriz.
- Víctor Tarazona: actor.
- Milena López: presentadora y periodista.
- Tuto Patiño: actor.
- Luciano D’Alessandro: actor.
- Sebastián Villalobos: creador de contenido.
- Martha Restrepo: actriz.
- Tavo Bernate: comediante.
- Luisa Vergara: actriz.
- Jimmy Vásquez: actor.
- Verónica Orozco: actriz y cantante.
- Mariana Mozo: actriz.
- Emmanuel Restrepo: actor.
- Emiro Navarro: creador de contenido.