Vanessa de la Torre se despidió de Caracol Radio: publicó emotivo mensaje

Vanessa de la Torre sorprendió a sus seguidores al anunciar el cierre de una importante etapa en su carrera. La periodista confirmó su salida de Caracol Radio, empresa en la que trabajó durante los últimos años y desde donde lideró algunos de los espacios más importantes, especialmente en el entorno digital.

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La noticia la dio a conocer a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 644 mil seguidores, y en el que expresó su gratitud por todo lo vivido antes de emprender un nuevo reto profesional.

En el video, De la Torre aseguró que la decisión llega en un momento de plenitud y convencimiento personal. “La vida es muy corta, pero es muy bella, pero es lo suficientemente larga como para permitirle a uno hacer todo lo que uno se imagina, todo lo que uno sueña, todo lo que uno quiere. Ustedes me conocen, yo soy una mujer absolutamente apasionada. A mí solo me mueve la pasión y la convicción”, afirmó al inicio de su mensaje.

Periodista colombiana. Foto: archivo personal, Vanessa De La Torre, Penguin Random House. Especiales para El País

La periodista también hizo un repaso por algunos de los momentos más importantes de su paso por la cadena radial, recordando las coberturas y entrevistas que marcaron su trayectoria.

“La verdad es que en Caracol Radio he podido hacer todo lo que he querido, desde ir a Necoclí, acercarme al Darién, meterme a Venezuela, entrevistar a María Corina Machado, conocer gente que ha sido realmente increíble en mi carrera como periodista. Creo que me conozco todos los pueblos, todos los lugares, todas las ferias de Colombia, gente maravillosa, he podido hacer todas las entrevistas, he podido cumplir mis sueños”, expresó.

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Aunque no reveló cuál será su próximo destino profesional, sí confirmó que recibió una propuesta que la llevó a tomar esta decisión. “Hace unos días recibí una llamada inesperada, la verdad es esa, que me cambió la manera de entender, por lo menos mi presente como periodista, y acepté una oferta que me tiene muy muy feliz, porque además voy a poder seguir haciendo lo que me gusta, que es estar con la gente, el periodismo es por la gente y para la gente”, manifestó.

Al referirse a Caracol Radio, Vanessa de la Torre dejó claro que su salida se da en los mejores términos y con un profundo sentimiento de gratitud hacia la compañía y sus compañeros.

“Dejo a Caracol Radio, que ha sido mi casa editorial del Grupo Prisa, donde he podido cumplir mis sueños como periodista, con quien solamente tengo gratitud, un equipo maravilloso, un equipo, un talento de verdad, que llevo en mi corazón, que les agradezco muchísimo permitirme soñar y hacer”, señaló.

Finalmente, la comunicadora aseguró que cierra este ciclo con satisfacción por todo lo aprendido y adelantó que muy pronto contará cuál será el nuevo proyecto que asumirá.