Paloma Valencia dice que los cultivos ilícitos se pueden “fumigar con vinagre” ante las restricciones de la Corte Constitucional

La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, volvió a generar debate tras referirse a las estrategias que, según ella, deberían aplicarse para combatir los cultivos ilícitos en Colombia, incluso ante las restricciones impuestas por la Corte Constitucional frente a la aspersión aérea.

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Durante una entrevista con Vanessa de la Torre, la congresista defendió la fumigación en zonas con grandes extensiones de coca, pero aseguró que existen alternativas distintas al glifosato.

“¿Fumigación? Donde hay que fumigar, se fumiga. La Corte Constitucional no deja, ¿no? Entonces, ¿con qué fumigaría uno? Usted puede fumigar con vinagre, Vanessa”, afirmó.

La senadora sostuvo que actualmente existen diferentes herbicidas que podrían utilizarse y aseguró que la tecnología permitiría hacer intervenciones más focalizadas.

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“Hay muchos herbicidas. Hay muchísimos herbicidas que no son el Roundup y hay muchísimos que usted puede probar. Y hoy en día usted no necesita esas fumigaciones altas que le caen a todo el mundo. Usted tiene drones”, señaló.

Valencia también aseguró que las estrategias contra los cultivos ilícitos deberían variar, dependiendo del territorio y del tipo de plantación encontrada por las autoridades.

“Donde usted tiene unas extensiones enormes de coca, plantaciones industriales, usted allá no puede hacer erradicación manual porque le van a matar a los erradicadores. Allá usted fumiga”, sostuvo.

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Sin embargo, explicó que, en otras regiones donde los cultivos ilegales están mezclados con productos agrícolas de subsistencia, la erradicación debería hacerse de otra manera.

“Hay otros sitios donde usted tiene la coca metida dentro del pancoger. Allá usted erradica manualmente. Esto tiene una fórmula”, afirmó.

La precandidata presidencial también habló sobre la necesidad de fortalecer la persecución financiera contra organizaciones ilegales y mencionó la extinción de dominio como una de las principales herramientas.

“La Unidad de Inteligencia Financiera tiene que empezar a funcionar. Vamos a hacer extinción de dominio de los bienes de los ilegales. Les vamos a perseguir la plata”, aseguró.

Las declaraciones de Paloma Valencia se conocen en medio del debate nacional sobre las políticas de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, tema que ha vuelto a tomar fuerza por el aumento de hectáreas sembradas con coca, a pesar de lo que sostiene Gustavo Petro, y las discusiones alrededor del uso de glifosato.

En marzo de este año, la congresista ya había planteado nuevas estrategias para enfrentar el narcotráfico y había defendido la necesidad de combinar sustitución de cultivos, inteligencia financiera y acciones contundentes contra economías ilegales.