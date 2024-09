“El estallido social descubrió una ciudad dividida”: Vanessa de la Torre sobre su natal Cali

A Vanessa de la Torre nada le ha podido quitar el ‘vos’ cuando se pone brava. Tampoco las ganas de bailar salsa, ni la obsesión por los ríos y las empanadas. Eso le confesó a SEMANA cuando tuvo que pensar en aquellas costumbres que a pesar de vivir desde hace muchos años en Bogotá no ha perdido como caleña.

“Somos un mundo muy amplio porque somos Pacífico, pero también Cauca. La ciudad importante no era Cali, eran Popayán y Buga que son conservadoras. Pero también somos la salsa revolucionaria de los setenta y Héctor Lavoe y Celia Cruz que llegaban cada diciembre. Somos familiares y amigos, pero hay un clasismo muy fuerte que hizo que la ciudad se rompiera . Es el epicentro de la migración del suroccidente colombiano, es una región, no una ciudad. Somos profundos y también banales. De clubes y excluyentes. Todo eso somos los caleños”, aseguró.

V.D.L.T.: Mi mamá y mi hermano. En Cali están mis ancestros, el lugar donde nací y mis primeros afectos. Todo eso que soy en el alma. Por eso me gusta que mis hijas crezcan creyéndose caleñas y que recorran los pasos de mi pasado. Lo que más extraño es a mi padre, que lamentablemente murió sin conocer a sus cuatro nietas y sin ver a sus hijos cumplir sus sueños. Creo que estaría muy contento.

V.D.L.T: Trato de ir a la Galería Alameda porque me fascina la rellena de Carolina e impregnarme de todo ese ambiente de frutas, mariscos, hierbas y artesanías del Pacífico que se consiguen allá. Me gusta ir a bailar salsa, a comer empanadas al Obelisco, chuleta de El Buda y pizza de Salerno. Mis mejores recuerdos están ligados a mi colegio, el Gimnasio La Colina, a mis amigos de infancia que aún conservo, al río Pance y a la casa de mi mamá.

V.D.L.T.: La salsa es rebeldía, como el jazz. Es noche, libertad. Pasión y contracultura. Cali es todo eso y yo también. Soy excesiva en lo que hago: en mi pasión por el periodismo, en el amor, en mi obsesión por leer y escribir, en mi relación con el mundo, con los amigos. Soy del Grupo Niche, pero tarareo a Guayacán. Escucho Te Invito, de Herencia de Timbiquí muy seguido y no me puedo enamorar de alguien que no sepa bailar.